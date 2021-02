Neu auf Disney+ & Star: Das sind die Filme und Serien im März 2021

Mit mehr als 40 Filmen und Serien können sich die Neustarts bei Disney+ im März 2021 sehen lassen. Vor allem der neuen Star-Channel sorgt für eine deutliche Erweiterung der Videothek. Die Highlights: Falcon and the Winter Soldier, Mighty Ducks und Godfather of Harlem.

Neue Filme und Serien auf Disney+ im März 2021

WandaVision - Staffel 1, Episode 9 ab 5. März

Marvel's Behind the Mask ab 5. März

Raya und der letzte Drache (VIP-Kauf) ab 5. März

Raum für Ideen ab 12. März

Dr. Ks tierische Notaufnahme - Staffel 1-5 ab 12. März

Rodgers & Hammerstein's Cinderella ab 12. März

Falcon and the Winter Soldier ab 19. März

Bluey - Staffel 1 ab 19. März

Die Wilden Kerle - Teil 6 ab 19. März

Mighty Ducks: Gamechanger - Staffel 1 ab 26. März

Inside Pixar ab 26. März

Gnomeo und Julia ab 26. März

Neue Filme und Serien im Star-Channel im März 2021

Black Narcissus - Staffel 1 ab 5. März

Air Force One - 1997 ab 5. März

Amelia ab 5. März

Arizona Junior ab 5. März

Baskets - Staffeln 1-3 ab 5. März

Der Tag des Falken ab 5. März

Devil's Due - Teufelsbrut ab 5. März

Four Falls of Buffalo (ESPN) ab 5. März

The Catch - Staffeln 1+2 ab 5. März

Love in the Time of Corona - Staffel 1 ab 12. März

Anatomie einer Entführung ab 12. März

Die Hand an der Wiege ab 12. März

I hate Christian Laettner (ESPN) ab 12. März

In America ab 12. März

Nur noch 60 Sekunden ab 12. März

Quantico - Staffel 1-3 ab 12. März

Quills - Macht der Besessenheit ab 12. März

Atlanta Medical - Staffeln 1-3 ab 19. März

Die Geschwister Savage ab 19. März

Ich glaube, ich liebe meine Frau ab 19. März

Of Miracles and Men (ESPN) ab 19. März

One Hour Photo ab 19. März

(Traum)Job gesucht ab 19. März

Wächter des Tages - Dnevnoi Dozor ab 19. März

Godfather of Harlem - Staffel 1 ab 26. März

Hot Chick - Verrückte Hühner ab 26. März

Mike and Dave Need Wedding Dates ab 26. März

My Name is Earl - Staffel 1-4 ab 26. März

Pony Excess (ESPN) ab 26. März

Sideways ab 26. März

Teufelskind Joshua ab 26. März

The Beach ab 26. März

Der Ausbau des neuen Star-Bereichs bringt für Disney+ zwar eine Preiserhöhung mit sich, lässt jedoch die Auswahl an neuen Filmen und Serien deutlich anwachsen. Neben diversen exklusiven Originals konnte sich der Micky-Maus-Konzern zudem einige Klassiker und einstige Kino-Highlights zurück auf seine digitale Leinwand holen. Neben weiteren Folgen von WandaVision dürfte im März für viele Abonnenten des Streaming-Dienstes jedoch die erste Staffel der neuen Marvel-Serie The Falcon and the Winter Soldier mit Anthony Mackie und Sebastian Stan im Mittelpunkt stehen.Ebenso startet die auf der Filmtrilogie basierende Drama-Serie Mighty Ducks: Game Changer nebst teilweise (zeit)exklusiven Serien wie Godfather of Harlem, Love in the Time of Corona und Black Narcissus. Zu den weiteren Lizenztiteln, die zuvor unter anderem schon oft auf Netflix, Amazon Prime Video und Co. zu sehen wären, gehören hingegen Filme und Serien wie Air Force One, Mike and Dave Need Wedding Dates, My Name is Earl, The Beach, Atlanta Medical und Quantico. Für viele Disney+-Mitglieder dürfte das Angebot dank Star in jedem Fall weitere Vorteile bieten, passend zum ersten Europa-Geburtstag der Plattform.