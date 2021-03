Academy Awards: Netflix dominiert die aktuellen Oscar-Nominierungen

Bereits zuletzt konnte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die alljährlich die Oscars vergibt, den Trend zum Streaming nicht länger leugnen. Diese Jahr ist aber - pandemiebedingt - die Zeitenwende ab­ge­schlos­sen worden, denn Netflix dominierte die Nominierungen.

35 Nominierungen für Netflix

Die Academy hat seit Jahren argwöhnisch auf Netflix und Co. geblickt, denn man vertrat gemeinhin die Meinung, dass Kinofilme eben ins Kino gehören. Doch in Zeiten von Corona haben die Kinos fast überall geschlossen und Filme können in den meisten Fällen gar nicht anders gesehen werden. Das führt einerseits dazu, dass Oscar-Kandidaten von vornhinein auf Streaming-Portalen gezeigt werden, andererseits ist die Konkurrenz dieses Jahr auch eingeschränkt.Jedenfalls dominierte ein Netflix-Film die vor kurzem bekannt gegebenen Oscar-No­mi­nie­run­gen, auch wenn er von vornhinein für eine Streaming-Veröffentlichung vor­ge­se­hen war. Denn David Finchers Mank gilt mit zehn Nominierungen als absoluter Abräumer, zumindest vor der Verleihung in der Nacht auf den 26. April. Der Schwarz/Weiß-Film, der von der Entstehung von Citizen Kane handelt, wurde u. a. als bester Film, für beste Regie (David Fincher) und Hauptdarsteller (Gary Oldman) nominiert.The Trial of the Chicago 7, ebenfalls ein Netflix-Original, kam auf sechs Nominierungen. Amazon kam mit Sound of Metal ebenfalls auf sechs Nominierungen, über sechs maximal mögliche Auszeichnungen können sich außerdem, Nomadland, Minari, Judas and the Black Messiah and The Father freuen. All diese Filme wurden auch als bester Film nominiert, dazu kommt in dieser wichtigsten Kategorie noch Promising Young Woman. Alle Nominierungen gibt es hier Netflix kam insgesamt auf 35 Nominierungen, das sind elf mehr als im Vorjahr. Es ist auch zu erwarten, dass es dieses Jahr mehr goldene Statuen werden, denn 2020 gab es nur zwei Oscars. Dafür wird sicherlich auch Mank sorgen, denn das ist genau jene Art von Film, den die Academy liebt.