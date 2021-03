Prime Video, Netflix & Disney+: Neustarts der Woche im Überblick

Mit mehr als 40 Neustarts werden die Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in dieser Woche mit einer Vielzahl an Filmen und Serien bestückt. Zu den Highlights zählen die neue Dota-Serie, die Harry Potter-Filmreihe und erste Folgen von Mighty Ducks.

Neue Filme und Serien bei Netflix (KW 12)

Loyiso Gola: Unlearning ab 23. März

Wer hat Sara ermordet? ab 24. März

Seaspiracy ab 24. März

Mit den Wellen ab 25. März

DOTA: Dragon's Blood ab 25. März

Geheimes Magieaufsichtsamt ab 25. März

Nailed It!: Bacm Doppelpack - Staffel 1 ab 26. März

Die Bande aus der Baker Street - Staffel 1 ab 26. März

A Week Away ab 26. März

Bad Trip ab 26. März

Neue Filme und Serien bei Amazon Prime Video (KW 12)

Being John Malkovich ab 22. März

Hackerville - Staffel 1 ab 22. März

The Current War ab 23. März

Guns Akimbo ab 25. März

Invincible - Staffel 1 ab 26. März

La Templanza - Staffel 1 ab 26. März

The Magicians - Staffel 5 ab 26. März

The Goldfish ab 26. März

Liebe Zwischen den Meeren ab 26. März

Harry Potter und der Stein der Weisen ab 26. März

Harry Potter und die Kammer des Schreckens ab 26. März

Harry Potter und der Gefangene von Askaban ab 26. März

Harry Potter und der Feuerkelch ab 26. März

Harry Potter und der Orden des Phönix ab 26. März

Harry Potter und der Halbblutprinz ab 26. März

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes I ab 26. März

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes II ab 26. März

Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind ab 26. März

Legacy of Lies ab 27. März

Papillon ab 27. März

Neue Filme und Serien bei Disney+ & Star (KW 12)

Mighty Ducks: Gamechanger - Staffel 1 ab 26. März

Inside Pixar ab 26. März

Gnomeo und Julia ab 26. März

Godfather of Harlem - Staffel 1 ab 26. März

Hot Chick - Verrückte Hühner ab 26. März

Mike and Dave Need Wedding Dates ab 26. März

My Name is Earl - Staffel 1-4 ab 26. März

Pony Excess (ESPN) ab 26. März

Sideways ab 26. März

Teufelskind Joshua ab 26. März

The Beach ab 26. März

Der kürzlich angekündigte Film- und Serien-Nachschlag verhilft Amazon in der Woche vom 22. bis 28. März 2021 (KW 12) zur Videoplattform mit den meisten wöchentlichen "Pre­mie­ren" aufzusteigen. Unter den 20 Blockbustern zeigen sich unter anderem alle acht Filme der Harry Potter-Reihe und ebenso beliebte Streifen wie Phantastische Tierwesen und Being John Malkovich. Mit dem Superhelden-Zeichentrick Invincible und dem Romantik-Drama La Tem­plan­za starten am 26. März zudem zwei neue Original-Serien für Prime-Mitglieder.Netflix hält mit der ersten Staffel von Dota: Dragon's Blood dagegen - einem Anime, das auf dem beliebten Valve-Videospiel Dota 2 basiert. Außerdem zeigt man mit Bad Trip einen neuen Comedy-Film mit den US-amerikanischen Comedians Eric André und Lil Rel Howery. Auf Disney+ gibt es mit "Game Changer" die ersten Folgen der neuen Mighty-Ducks-Serie zu sehen, die als Fortsetzung der gleichnamigen Filmreihe aus den 90er-Jahren gilt. Ebenso sieht man neue Folgen von Falcon and the Winter Soldier, vier Staffeln von My Name is Earl und den Animationsfilm Gnomeo und Julia.