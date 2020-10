Galaxy Z Dual Fold: Patent zeigt Falt-Smartphone mit zwei Scharnieren

Ein neues Patent deutet darauf hin, dass Samsung in Zukunft ein neues Foldable, das sich mehrfach falten lässt, auf den Markt bringen könnte. Das sogenannte Galaxy Z Dual Fold soll über zwei Scharniere verfügen. Ob das Gerät tatsächlich veröffentlicht wird, ist jedoch noch unklar.

Umsetzung bislang nicht bestätigt

Letsgodigital

Das Patent wurde bereits im September 2018 beim koreanischen Markenamt (KIPO) be­an­tragt, in der vergangenen Woche veröffentlicht und nun vom Online-Magazin Letsgodigital entdeckt. Auf den Bildern ist ein faltbares Smartphone, das sich zweimal umklappen lässt, zu sehen. Im aufgeklappten Zustand haben die Nutzer die Möglichkeit, ein schmales, langes Dis­play zu verwenden. Sobald der Bildschirm an beiden Seiten eingeklappt ist, dürfte sich das Foldable auch mit einer Hand bedienen und in der Hosentasche unterbringen lassen.Auf einer der beiden Seiten kann das Display-Panel nicht nur nach hinten, sondern auch nach vorne geklappt werden. Dieses bislang noch un­be­kan­nte Design bringt eine Reihe an Vor­tei­len mit sich. So ist es beispielsweise möglich, das Gerät nur auf einer Seite zu falten und den an­ge­win­kel­ten Bereich als Tastatur zu nutzen, wäh­rend auf der verbleibenden Displayfläche meh­re­re Apps dargestellt werden.Bei den zwei Scharnieren handelt es sich nicht um die einzige Idee, die Samsung für ein zu­künf­ti­ges Flaggschiff-Foldable zu haben scheint. Erst in der vergangenen Woche ist ein Patent, das ein faltbares Smartphone mit einem be­leuch­te­ten Scharnier zeigt, aufgetaucht.Selbstverständlich sollte man bedenken, dass es sich lediglich um ein Patent handelt. Die meisten in Patenten gezeigten Ideen werden niemals in einem finalen Produkt zu finden sein. Daher bleibt zunächst einmal abzuwarten, ob Samsung tatsächlich ein faltbares Smartphone mit zwei Scharnieren ankündigen wird. Ein derartiges Gerät dürfte wahrscheinlich nicht vor Sommer 2021, sondern erst in der zweiten Jahreshälfte auf den Markt gebracht werden.