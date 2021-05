Patent: Foldable-Scharnier von Huawei erinnert an das Surface Book

Momentan arbeiten zahlreiche Hersteller an neuen Smartphones mit faltbaren Bildschirmen. Auch Huawei möchte in nächster Zeit weitere Foldables auf den Markt bringen. Nun hat der Hersteller ein verbessertes Scharnier patentiert, das an das Surface Book erinnert.

Foldable flach auf den Tisch legen

Huawei soll an drei neuen Foldables arbeiten

Patentscope

Das Patent wurde schon am 22. Oktober 2019 angemeldet und vor wenigen Tagen ver­öf­fent­licht. Der Antrag kann bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum ( WIPO ) ein­ge­seh­en werden. Im Patent wird ein Scharnier beschrieben, welches dem Scharnier des Microsoft-Note­books optisch sehr ähnlich sieht. Huawei möchte die Technologie allerdings nicht bei einem Laptop, sondern bei einem faltbaren Smartphone mit mehreren Displays einsetzen.Bei den meisten aktuell erhältlichen Foldables besteht das Problem, dass die Smartphones im geöffneten Zustand aufgrund des Scharniers nicht flach auf den Tisch gelegt werden können. Das soll sich mit dem neuen Scharnier ändern. Die Bauweise des Scharniers sorgt dafür, dass das faltbare Gerät flexibler ist und nicht mit überstehenden Elementen zu kämpfen hat.Bisher ist allerdings noch unklar, wann und ob das patentierte Scharnier in ein Foldable eingebaut wird. Es wäre möglich, dass sich die geschützte Technologie niemals in einem finalen Produkt finden lässt. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn sich das flexiblere Scharnier als unpraktisch oder unwirtschaftlich herausstellt.Erst vor kurzem sind Gerüchte dazu aufgetaucht, dass Huawei in der zweiten Jahreshälfte gleich drei neue Smartphones mit faltbarem Display vorstellen möchte. Hierzu soll auch ein günstiges Gerät gehören. Das Scharnier könnte in einem teureren Modell eingesetzt werden.