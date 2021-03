Apple stellt den originalen HomePod zugunsten des HomePod mini ein

Vor rund vier Jahren hat Apple mit dem HomePod seinen ersten smarten Speaker vorgestellt. Trotz des im Vergleich zur Konkurrenz hohen Preises war er ein Hit - und dennoch wird er jetzt eingestellt. Apple hat das überraschend bestätigt.

"Der HomePod mini ist seit seinem Debüt im letzten Herbst ein Hit und bietet Kunden erstaunlichen Klang, einen intelligenten Assistenten und Smart-Home-Steuerung - und das alles für nur 99 US-Dollar. Wir konzentrieren unsere Bemühungen auf den HomePod mini. Wir stellen den originalen HomePod ein, er wird weiterhin über den Apple Online Store, die Apple Retail Stores und die autorisierten Apple Händler erhältlich sein, solange der Vorrat reicht. Apple wird HomePod Kunden mit Software-Updates sowie Service und Support über Apple Care versorgen."

Großer Nachfolger? Fehlanzeige

Apple hat seinen Siri-Lautsprecher geschrumpft

Apple hat seinen Original-HomePod nach rund vier Jahren eingestellt. Was zunächst auf der Webseite von Apple nur nach Lieferschwierigkeiten aussah, stellt sich jetzt als das Ende des HomePods heraus. Aufgefallen war zunächst, dass es direkt bei Apple keine HomePods oder nur noch in der Variante Weiß gab. Nun hat das Online-Magazin Techcrunch bei Apple nachgefragt und eine überraschende Antwort erhalten: Apple baut den HomePod nicht mehr Das Unternehmen sagt, dass es den im vergangenen Jahr vorgestellten HomePod mini weiter produzieren und sich darauf konzentrieren wird. Apple gab TechCrunch folgende Stellungnahme zur Einstellung:Der größere HomePod bot einen kräftigeren Klangraum, aber der mini wurde nach seiner Vorstellung sehr gut angenommen und erfüllt die smarten Aufgaben ebenso gut wie die größere Version. Wie sich das in den tatsächlichen Verkaufszahlen der beiden Modelle widergespiegelt hat, ist nicht bekannt. Es scheint sich aber nicht zu lohnen, beide Modelle weiter anzubieten. Es gibt auch keine Hinweise darauf, dass Apple einen Nachfolger für den großen HomePod plant.