Reingefallen: Der Termin fürs Apple-Event war nur ein Scherz

In den letzten Stunden tauchten an verschiedenen Stellen Berichte über ein bevorstehendes Apple-Event in der kommenden Woche auf. Allerdings sind alle Meldungen auf den Scherz eines bekannten Leakers zurück­zu­füh­ren, der seine Augenbrauen behalten will.

Merkwürdige Einladung

Jon Prosser hat in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, dass er über einige gut informierte Quellen verfügt. Einige Male konnte er so schon vorab mit Informationen über bevorstehende Produkte oder deren Spezifikationen glänzen. Entsprechend aufmerksam wurde er zuletzt beobachtet, nachdem er am 9. März den 23. März als Termin für das nächste Apple-Event verlautbart hatte.Pünktlich eine Woche zuvor wollte Prosser nun natürlich gern sehen, dass seiner An­kün­di­gung tatsächlich eine Einladung durch Apple folgt. Es tat sich aber schlicht nichts. Da­her bas­tel­te sich der Leaker kurzerhand eine eigene Fake-Einladung und veröffentlichte diese auf seinem Twitter-Feed Dass damit etwas faul ist, hätte aber schnell auffallen können. Denn als Event-Motto klingt "See you hair" recht seltsam und auch die ver­schie­de­nen, stilisierten Rasierer im Hin­ter­grund deuten wohl kaum auf ein neues Produkt des Unternehmens hin. Vielmehr dürften auf­merk­sa­me Zuschauer des ursprünglichen Videos darauf gekommen sein, dass Prosser seiner Ankündigung damals mehr Gewicht ver­lei­hen wollte, indem er ankündigte, sich die Au­gen­brau­en abzurasieren, falls der Termin nicht stimmt. Inzwischen hat er auch noch weitere Tweets nachgeschoben, laut denen das Event nun im April kommen soll und dass er sich schonmal von seinen Augenbrauen verabschiedet - auch wenn er vorsichtshalber bis Dienstag mit der Aktion warten will - denn vielleicht geschieht ja noch ein Wunder.Der April könnte aber tatsächlich neue Apple-Produkte bringen. Zeitlich wäre eine neue Runde iPads dran. Und tatsächlich kamen Berichte aus Asien, wonach der Display-Zulieferer Epistar im zweiten Quartal mit der Lieferung des Panels beginnen soll, das in der nächsten Variante des iPad Pro verbaut ist. Das Gerät könnte also im April in den Startlöchern stehen.