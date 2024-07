Apple überrascht: HomePod mini jetzt in neuer Farbe "Mitternacht"

Apple hat heute den HomePod mini überraschend in der neuen Farben Mitternacht vorgestellt. Mitternacht ist ein tiefes Blau-Schwarz und ersetzt das bisherige "Spacegrau", dass vielmehr Schwarz als Grau war. Das neue Lineup ist schon ab Mittwoch, 17. Juli, erhältlich.

Mitternacht statt Spacegrau

Preis und Verfügbarkeit

Das hat Apple per Pressemitteilung angekündigt - bis auf den Start der neuen Farbe Mitternacht, die das bisherige Spacegrau ersetzen wird, scheint aber alles beim alten geblieben zu sein. Es bleibt bei fünf Farben, denn Gelb, Orange, Blau und Weiß bleiben im Angebot.Das nun die Farbbezeichnung Mitternacht auch bei den HomePod mini auftaucht, ist nur konsequent - dieses tiefe Blau-Schwarz kann man auch beim iPhone auswählen. Und auch beim HomePod der zweiten Generation gibt es die Farbwahl Mitternacht.Vielleicht doch etwas enttäuschend: Preis und die Funktionen sind identisch, es gibt außer der Farbe keine weiteren Änderungen.Apple hat den HomePod mini also nicht - oder noch nicht - mit einem Modell der zweiten Generation aktualisiert, sondern nun eine Ergänzung vorgenommen. Erwartet wird ein technisch verbessertes Modell schon länger. Die mitternächtliche Farbvariante ist fast unmerklich anders, mit einem leichten blauen Unterton, der dem zuvor rein schwarzen Material hinzugefügt wurde.Auf den Pressebildern ist eigentlich kein Unterschied zu erkennen - vermutlich sieht man die Unterschiede des neuen Farbtons nur bei Tageslicht richtig gut. Man benötigt so viel Fantasie, um Differenzen auszumachen:Das "alte" Spacegrau ist bei Apple bereits verschwunden. Der HomePod mini in Mitternacht kann schon für 109 Euro bestellt werden. Die neue Farbe wird ab 17. Juli in den Apple Stores in Deutschland, Festlandchina, Kanada, Singapur und den USA sowie in 27 weiteren Ländern und Regionen erhältlich sein. Die Chancen stehen nun ganz gut, dass man bei Partnern vor Ort das "Spacegrau" vielleicht zu einem Sonderpreis erhalten kann.