AVM gibt das Funktions-Update 7.25 jetzt auch für FritzBox 7530 frei

Das ging schneller als erwartet: Vor wenigen Stunden hatte der Berliner Internet-Spezialist AVM erst einen Release-Kandidaten für die FritzBox 7530 veröffentlicht, jetzt startet bereits die Verteilung an alle Nutzer. Damit bekommt nun ein weiterer Router neue Funktionen.

Online-Update nutzen

Neue Features: Vorfahrt im Home-Office - Priorisierung eines Computers beim Internetzugang leicht aktivierbar

FritzFon zeigt Wettervorhersage auf dem Startbildschirm

Lichtsequenz "Aufwachen/Einschlafen" für den FritzDECT 500 und kompatible DECT-LED-Lampen

Prima Raumklima mit FritzDECT 440 - die Luftfeuchtigkeit leicht im Blick

Fritz Smart Home unterstützt nun auch kompatible Rollladensteuerungen

Für das in FritzBox integrierte Faxgerät: Journal für empfangene und gesendete Telefaxe

Zahlreiche Verbesserungen der Bedienoberfläche für die Nutzung von Telefonbuch, Rufumleitungen und Rufsperren

AVM

Das Update auf FritzOS 7.25 kann nun auch für die FritzBox 7530 bezogen werden. Wer einen solchen Router von AVM besitzt (nicht eine Provider-Version, sondern einen freien Router), der kann ab sofort das Funktions-Update beziehen. Die neue Version ist gespickt mit vielen Optionen, die vor allem für Nutzer im Home-Office gelegen kommen. Aber auch neben diesen Updates gibt es eine Reihe interessanter Neuerungen zu entdecken. Die Release-Notes mit den Neuheiten haben wir am Ende des Beitrags angefügt.Das Update kann per Online-Updatefunktion angestoßen werden. Dazu wird die Benutzer­oberfläche des Gerätes im Internetbrowser unter "fritz.box" aufgerufen. Falls erforderlich, muss man sich dann mit Benutzernamen und Kennwort anmelden. Unter "Assistenten" findet man dann den Punkt "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren". Oder man lädt sich das Update-Pack ("FRITZ.Box_7530-xx.xx.image") von ftp.avm.de. Die neue Version wird allen Besitzern einer FritzBox 7530 empfohlen, da AVM mit jedem neuen FritzOS-Update auch Sicherheitsfunktionen überarbeitet und Fehlerbehebungen aussendet.Zusätzlich gibt es noch eine Reihe an Verbesserungen, unter anderem wurden die Sprachqualität bei Telefonaten in Mobilfunknetze und ins Ausland erhöht und eine Reihe an Fehlern behoben. Einzelheiten dazu findet man in den Release-Notes, die AVM auch auf den Downloadseite mit veröffentlicht