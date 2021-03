AVM veröffentlicht ersten Release-Kandidaten für FritzBox 7530

Das Berliner Unternehmen AVM hat ein weiteres Labor-Update für das kommende Funktions-Update für die FritzBox 7530 bereitgestellt. AVM hat bestätigt, dass es sich um den Release-Kandidaten handelt. Damit stehen die neuen Funktionen nun für alle Nutzer in den Startlöchern.

Der Release-Kandidat startet jetzt

Weitere Verbesserungen in FritzOS 7.24-86864

System: Verbesserung Übersetzungen der neuen Texte für die Benutzeroberfläche überarbeitet

AVM

Für die FritzBox 7590 gibt es das FritzOS-Update 7.25 bereits seit einiger Zeit , nun steht es auch für die FritzBox 7530 an. Das hat der Berliner Router-Spezialist AVM bestätigt. Die 7530 ist erst das zweite Router-Modell, welches einen offiziellen Release-Kandidaten bekommen hat. Das Funktions-Update bringt eine Reihe von Verbesserungen, unter anderem die Möglichkeit, bestimmte Geräte im Netzwerk zu bevorzugen. Damit kann man im Homeoffice profitieren, zum Beispiel um im Zoom-Call nicht rauszufliegen, weil der Nachwuchs gerade einen Download bei der Playstation startet. Auch andere Neuerungen sind praktischer Natur. So startet AVM die Unterstützung für den Telekom CompanyFlex SIP-Trunk und lässt auf dem FritzFon nun einen neuen Startbildschirm inklusive Wetterinformationen zu.Laut der bei Twitter abgesetzten Nachricht handelt es sich bei dem jetzt von AVM veröffentlichten Beta-Update FritzOS 07.24-86864 um den Release-Kandidaten. Da das Unternehmen das erste FritzBox-Modell, die 7590, bereits mit dem Update versorgt hat, dürfte es jetzt eher wenige Hindernisse für den nächsten Rollout geben.Das würde heißen, dass AVM die finale Freigabe für alle Besitzer einer 7530 vorbereitet und das Update schon in Kürze starten könnte. Bis dahin kann man aber noch einmal im Betatest die experimentelle Laborversion ausprobieren. AVM bittet Nutzer darum, jetzt noch einmal Feedback einzusenden - falls jetzt mit dem Release-Kandidaten Probleme auftreten, kann man das Update noch stoppen. Die Änderungen sind laut den von AVM zur Verfügung gestellten Release Notes aber überschaubar. Es heißt jetzt lediglich, dass Stabilitätsverbesserungen vorgenommen wurden.