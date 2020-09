FritzOS 7.21: AVM startet großes Update für FritzBox 6591 Cable

Die nächste FritzBox bekommt jetzt das große Feature-Update: AVM hat das fertige Update für die FritzBox 6591 Cable freigegeben. Der Kabel­router bekommt dabei gleich Version 7.21, in der neue Funktionen und Fehlerbehebungen enthalten sind.

Online-Updatefunktion nutzen

Neue Funktionen in FritzOS 7.21 Internet:

Gerätesperre zum einfachen Aus- und wieder Einschalten des Internetzugangs für einzelne Geräte in der Kindersicherung

Bei aktiver Kindersicherung werden Einstellungen und Ticketeingabe beim Aufruf der Benutzeroberfläche (fritz.box) angezeigt

Unterstützung verschlüsselter Auflösung von Domain-Namen zu IP-Adressen (DNS over TLS)

Betriebsart "IP-Client" jetzt auch für die Modelle der FritzBox Cable auswählbar unter "Internet / Zugangsdaten"

WLAN:

Verschlüsselung nach dem neuen WPA3-Standard (einschließlich WLAN-Gastzugang, Verbindungen zu Mesh Repeater und Internetzugang über WLAN mit der Methode SAE)

Am WLAN-Gastzugang kann ein offenes WLAN, also ohne Eingabe von Zugangsdaten, angeboten werden, bei dem nun die Daten verschlüsselt übertragen werden (Enhanced Open/Opportunistic Wireless Encryption, OWE)

Mesh:

Performance Mesh Steering verbessert WLAN-Verbindungen für Endgeräte, die mobil genutzt werden

Mesh-Autokanal: Berücksichtigt die WLAN-Umgebung der Mesh Repeater bei Wahl des besten WLAN-Kanals für das ganze Mesh

Telefonie:

Unterstützung für Online-Telefonbücher von Apple (iCloud), Telekom Mail sowie von CardDAV-Anbietern

Unterstützung für verschlüsselte Telefonie (TLS und SRTP) für Telekom, Easybell und dus.net

DECT/FritzFon:

Neun neue Klingeltöne auswählbar

FritzFon: Smartes Telefonbuch zeigt passende Vorschläge bereits während der Nummerneingabe

Klangeinstellungen für das Abspielen von Internetradio-Stationen und zur Verbesserung der Sprachverständlichkeit bei Telefonaten

Startbildschirm zur Temperaturanzeige eines kompatiblen Smart-Home-Geräts im Heimnetz (z. B. FritzDECT 200, FritzDECT 30x, FritzDECT 440)

Heimnetz:

Kennzeichnung von Netzwerkgeräten mit gesperrtem Internetzugang (Gerätesperre oder Kindersicherung) in der gesamten Benutzeroberfläche

Ändern des Netzwerkkennworts für das Powerline-Netz am direkt (per LAN) angeschlossenen FritzPowerline ermöglicht

Smarthome:

Überarbeitung der Smart-Home-Seiten auf der FritzBox-Benutzeroberfläche

Unterstützung für die LED-Lampe FritzDECT 500

Unterstützung für den Vierfach-Taster FritzDECT 440

Unterstützung für das DECT-ULE/HAN-FUN-Rollladenprofil

Gesamtverbrauchsanzeige (kWh) der vergangenen zwei Jahre für die Steckdosen FritzDECT 200 und 210

Synchronisierung der Temperatureinstellung, des Boost-Modus und der Fenster-auf-Erkennung innerhalb einer Heizkörperregler-Gruppe

"Adaptiver Heizbeginn" des FritzDECT 301 stellt die eingerichtete Komforttemperatur zum gewünschten Zeitpunkt zur Verfügung

USB:

Standardmäßig wird das Protokoll SMBv3/v2 der Windows Netzlaufwerkfunktion unterstützt, SMBv1 kann weiterhin optional unterstützt werden

System:

Benutzerunterstützung zum Kennenlernen von Funktionen der FritzBox mit Begrüßungsseite

Einstellung von Sprache, Land und Zeitzone für den Betrieb der FritzBox

Anzeige der Benutzeroberfläche in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Niederländisch oder Spanisch

Zeitraum für die Durchführung automatischer Updates festlegbar

AVM

Der Berliner Internetspezialist AVM ist mittlerweile recht weit vorangekommen in der Frei­gabe für das FritzOS 7.2 für die aktuell unterstützten Router. Heute folgt nun die Fritz­Box 6591 Cable, womit nur noch wenige Router in der Betaphase verbleiben. Nutzer einer FritzBox 6591 Cable können nun ab sofort von den vielen neuen Funktionen profitieren. Dazu gehört zum Beispiel die verbesserte WLAN-Sicherheit mit dem neuen Verschlüsselungs­standard WPA3, die Option für verschlüsselte, offene Gäste-WLAN-Hotspots und eine rundum verbesserte WLAN-Performance mit Mesh Steering und dem Mesh-Autokanal.Der Kabelrouter bekommt dabei ab sofort nicht nur die vielen neuen Funktionen, sondern auch gleich noch weitere Fehlerbehebungen, die das Update auf Version 7.21 bringen. Näheres dazu erfährt man in den umfangreichen Release-Notes. Wir haben die Neuerungen und wichtigsten Änderungen am Ende des Beitrags mit angefügt. Das Update für die FritzBox 6591 Cable steht ab sofort für alle Besitzer des Modells bereit , außer sie werden durch ihren Internetprovider mit Aktualisierungen versorgt. In dem Fall muss man auf die Freigabe durch den Provider warten.Alle wichtigen Details zu dem Update findet man beim AVM-Support . Das Update kann man am einfachsten über die Online-Updatefunktion durchführen. Dazu startet man die Benutzeroberfläche im Internetbrowser unter "fritz.box" und sucht mit dem Assistent nach einer Aktualisierung. Dort findet man den Hinweis auf die neue Version unter "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren". Man bestätigt das Herunterladen und die Installation läuft dann automatisch.23.03.2017