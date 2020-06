FritzOS-Labor: FritzBox 6591 und 6660 Cable erhalten neues Update

AVM fährt die Update-Frequenz hoch und spendiert nun auch der Fritz­Box 6591 Cable und 6660 Cable eine neue Labor-Version des FritzOS 7.19. Die beiden Kabel-Internet-Router erhalten somit die aktuellen Ver­bes­se­run­gen im Bereich Internet, WLAN, Mesh und Telefonie.

In den Kommentaren habt ihr uns gestern vor allem nach zwei Dingen gefragt:



🙏 Laborversion für die FRITZ!Box 6660 Cable

🙏 Update im FRITZ! Labor für die 6591 Cable



Heute wird geliefert - und ihr bekommt natürlich BEIDES!! 🥳🎉🎊 pic.twitter.com/ZDcGTSdOxY — FRITZ!Box (@AVM_DE) June 3, 2020

Changelog der FritzOS-Versionen 7.19-79071 und 7.19-79075

Internet: Verbesserung Optimierte Auflösung von PTR-Queries im DNS

Behoben Anzeigeprobleme in der Portfreigaben-Übersicht

Behoben Bei Einrichtung des MyFRITZ!-Internetzugriff bei bestehendem Nutzer keine NAS-Rechte gesetzt

Behoben Auf FRITZ!Box als IP-Client ist Zurücksetzen des zusätzlichen Schutzes von MyFRITZ! (myfritz.net) nicht möglich

Behoben Remote-Zugriff via HTTPs/MyFRITZ! führt sporadisch zum Abbruch aufgrund invalider Session

Behoben Aktualisierung der für MyFRITZ! (DynDNS) verwendeten IPv6-Adresse nicht funktional, wenn IPv6 via LTE verfügbar ist (nur 6890)

Behoben Nach Reboot Zurücksetzen des zusätlichen Schutzes von MyFRITZ! (myfritz.net) nicht möglich

WLAN: Behoben ZeroWaitDFS-Funktion bei Kanälen mit 160MHz-Bandbreite im 5GHz-Band verbessert (7590)

DECT/FRITZ!Fon: Verbesserung Durchblättern von Bildern auch mit Wippe hoch/runter

Mesh: Behoben Die Kombination der WLAN-Einstellungen "Mixed-Mode" und "PMF" wurde im Mesh nicht korrekt übernommen

System: Behoben Fehlerhafter Verbindungsstatus für Repeater in der Funktions-Diagnose auf dem Mesh-Master

Behoben Löschen von App-Berechtigungen nicht erfolgreich

USB: Behoben Bei Suchergebnissen auf http://fritz.nas wird kein HTML5 Player gestartet, wenn eine Datei abgespielt werden soll

WLAN-Mesh-Router von AVM stark reduziert!

AVM

Vor wenigen Tagen wurde seitens AVM bereits das Beta-Update von Fritz!OS 7.19 für die FritzBox-Modelle 7590, 7490, 6590 Cable und 6490 Cable ausgerollt. Jetzt rücken die beiden WLAN-Router FritzBox 6591 Cable sowie 6660 Cable nach und profitieren ebenso von der jüngsten Aktualisierung aus dem Labor des Berliner IT-Unternehmens. Der Download er­mög­licht die Installation der FritzOS-Versionen 7.19-79071 und 7.19-79075. Sollte die Fritz!Box bereits vorab in Berührung mit einem Labor-Update gekommen sein, kann der Firmware-Patch direkt über das Browser-Interface durchgeführt werden. Andernfalls müssen In­te­res­sen­ten die passende AVM-Webseite zum Herunterladen nutzen.Die bereitgestellten Patch-Notes listen wir am Ende dieses Artikels. Zu den Verbesserungen und Fehlerbehebungen zählen unter anderem das Ausmerzen eines fehlerhaften Ver­bin­dungs­sta­tus für Fritz-Repeater, von Problemen bei WLAN-Einstellungen im Mesh und spo­ra­di­schen Abbrüchen beim Remote-Zugriff via HTTPs (MyFritz). Verbessert wurde zudem die op­ti­mier­te Auflösung von PTR-Queries im DNS. Vor der Installation des FritzOS-Labor-Updates für die FritzBox 6591 Cable und 6660 Cable empfiehlt sich wie üblich ein Backup des ak­tu­el­len Live-Systems. Die Aktualisierung steht dabei nur für freie Router zur Verfügung. Ka­bel­netz­be­trei­ber wie Vodafone sehen bisher von einer Verteilung von Beta-Versionen ab.