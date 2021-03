John McAfee drohen über 100 Jahre Haft wegen Kryptowährungsbetrug

Das US-Justizministerium hat Anklage gegen John McAfee und seinen Berater Jimmy Gale Watson Jr. erhoben. Ihnen wird Betrug mit Kryptowährungen und Verschwörung zur Geldwäsche zur Last gelegt, es drohen nun hohe Freiheitsstrafen.

Hype bei Twitter geschürt und abkassiert

Lange Haftstrafen drohen

Für den Antiviren- und Computersicherheits-Software-Pionier John McAfee läuft es nicht gut: Er sitzt seit Oktober in Spanien in Untersuchungshaft und könnte schon bald an die USA ausgeliefert werden. Die Liste der Vorwürfe gegen McAfee werden dabei immer länger. Neben Steuerhinterziehung und unlauterer Werbung für Kryptowährungen kommen nun Betrug mit Kryptowährungen und Verschwörung zur Geldwäsche hinzu. McAfee und Watson sollen dabei ein altbekanntes Betrugssystem mit Hilfe der sozialen Medien neu auferstehen lassen haben.Hintergrund sind Kryptowährungs-Verkäufe, die McAfee und sein Berater Jimmy Gale Watson Jr. angestoßen hatten, nachdem McAfee immer wieder bei seiner großen Twitter-Fangemeinde für Kryptowährungen "geworben" hatte, so das US-Justizministerium. McAfee hat dabei selbst einen Boom herbeigeführt, der ihm 2 Millionen US-Dollar Gewinn einbrachte und zahlreiche Kleinanleger schädigte. Es geht dabei um ein sogenanntes Pump-and-Dump-Schema, bei dem der Kurs erst durch einen künstlich erzeugten Hype hochgepusht wird, um zu verkaufen. Dann fällt der Kurs entsprechend wieder zurück.Der Unternehmensberater Jimmy Gale Watson Jr. wurde nun gestern ebenfalls verhaftet. John McAfee sitzt bereits in Spanien wegen anderer strafrechtlicher Verfahren in Unter­suchungshaft. Beiden drohen in den USA lange Haftstrafen und hohe Geldbußen. Wie es heißt, stehen sieben Anklagepunkte gegen McAfee und seinen Berater im Raum, und jedes der Vergehen kann mit maximalen Haftstrafen von fünf bis 20 Jahren bestraft werden - womit zwischen 35 und 140 Jahre Gefängnis für die beiden Angeklagten dabei herauskommen könnten.