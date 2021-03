Intel startet neues Grafik-Treiber-Update für alle Windows 10-Versionen

Intel hat jetzt eine neue Version seines Grafiktreibers für Windows 10 veröffentlicht. Die neue Versionsnummer lautet 27.20.100.9316, das Update bringt eine Reihe an Ver­bes­se­run­gen, enthält aber auch noch bekannte Probleme.

Der Treiber erhält Fehlerbehebungen, unter anderem:

Behebt den Absturz beim Starten von Outriders auf Intel Iris Xe Max Grafikkarten

Behebung eines Leistungsengpasses beim 3DMark Mesh Shader Feature-Test (Mesh Shader aus) auf Intel Iris Xe und Xe-Max-Grafiken

Stabilitätskorrekturen für DaVinci Resolve auf Intel Iris Xe Max-Grafiken

Behebt intermittierenden Absturz oder Hänger in Tom Clancy's Rainbow Six Siege (DX11) und Cyberpunk 2077 (DX12) beim Starten der Spiele auf Intel Iris Xe und Xe Max Grafikkarten

Behebt den zeitweiligen Absturz oder Hänger in Battlefield 4 beim Ändern der Anti-Aliasing-Deferred-Einstellungen auf Intel Iris Xe Grafikkarte

Behebt den intermittierenden Absturz oder Hänger in Hunt: Showdown, Call of Duty: Modern Warfare (DX12)

Behebt den schwarzen Bildschirm in Dirt Rally, wenn das Spiel mit ALT + ENTER auf Intel Iris Xe-Grafik

Behebt kleinere Grafikanomalien in Call of Duty: Modern Warfare (DX12) beim Laden des Spiels in Zwischensequenzen und während des Spielens auf Intel Iris Xe-Grafikkarten

Behebt geringfügige Grafikanomalien während des Spielens in The Witcher 3: Wild Hunt auf Intel Iris Xe und Xe Max Grafiken

Behebt Korruptionen oder Abstürze in Talos Principle (Vulkan) nach Änderung der Spieleinstellungen auf Intel Iris Xe Max Grafikkarte

Behebt den Absturz beim Starten eines neuen Spiels in Crysis: Remastered auf Intel CoreTM Prozessoren der 10. Generation mit Intel Iris Plus-Grafik

Bekannte Probleme

Intel hat nach dem initialen Update für Grafiktreiber für das Windows 10 Oktober 2020 Update nun eine weitere wichtige Aktualisierung herausgegeben. Das Update steht für alle Windows 10-Versionen ab 1709 und neuer zur Verfügung und kann ab sofort bezogen werden. Die neuen Windows 10 DCH-Treiber tragen die Versionsnummer 27.20.100.9316 . Unterstützt werden Intel Core Prozessoren von der elften bis zur sechsten Generation. Es gibt aber auch noch einige bekannte Probleme, wie intermittierende Abstürze oder Hänger, die in Verbindung unter anderem mit Dirt 5 und Dark Souls III beobachtet wurden. Zudem gibt es diese Probleme bei Call of Duty: Black Ops Cold War und Total War Warhammer 2. Zudem gibt es generelle Anzeigeprobleme mit einigen Auflösungseinstellungen in Verbindung mit Intel Iris-Grafiken. Der Treiber setzt min­des­tens Windows 10 Version 1709 aka Fall Creators Update voraus, sowie Intel Core Pro­zes­so­ren der sechsten Generation oder neuer.