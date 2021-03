Batterie-Konsortium: Derselbe Akku passt in Roller, Motorräder & Co.

Aktuell brauen Hersteller von Kleinfahrzeugen mit Elektroantrieb bei den Akkus ganz eigene Süppchen. Ein Konsortium aus großen Herstellern will hier Technologien in einen Topf schmeißen, um einen Standard zu schaf­fen. Ziel: ein internationaler Tauschakku-Kreislauf.

Viele E-Motorräder, ein Akku-Standard, der ganz neue Möglichkeiten bietet

Förderer für Kleinfahrzeuge

Austauschbare Akkus zu standardisieren bringt ganz neue Möglichkeiten für effektive Lade- und Wiederverwertungs-Kreisläufe mit. Bisher haben sich aber nur einzelne Hersteller um entsprechende Systeme bemüht, eine Einigung auf einen Standard schien in weiter Ferne. Mit Piaggio, Honda, Yamaha und KTM bilden jetzt vier der wichtigsten Hersteller für Klein­fahr­zeu­ge wie Motorräder laut Motorradonline ein Konsortium, das nicht weniger als ei­nen in­ter­na­ti­o­nal an­er­kann­ten Industriestandard für austauschbare Batterien her­vor­brin­gen soll.Ab Mai dieses Jahres sollen zunächst gemeinsam technische Eckpfeiler gesetzt und dann ein entsprechend wechselbarer Energiespeicher entwickelt werden. Der soll neben Rollern und Motorrädern auch in Trikes und Quads zum Einsatz kommen können - also über die gesamte Palette der Kleinfahrzeuge hinweg. Zum Start des Konsortiums sind die Teilnehmer bemüht darum zu betonen, dass auch andere Hersteller ausdrücklich eingeladen sind, an dem Stand­ard mitzuarbeiten.Wie man betont, sieht man in dem Standard auch die große Chance, die Verbreitung leichter Elektrofahrzeuge deutlich zu beschleunigen. Ist für solche Fahrzeuge immer eine un­kom­pli­zier­te Auffrischung der Energiespeicher - bei­spiels­wei­se an Akku-Tauschstationen möglich - gewinnen diese auf jeden Fall deutlich an Flexibilität. Darüber hinaus lasse sich durch den Standard ein optimiertes Le­bens­zy­klus­ma­nage­ment rea­li­sie­ren, bei den schwächere Akkus einem weiteren Zweck, wie etwa stationären Speicher, zugeführt werden könnten.