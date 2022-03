Android 13: Neues Feature soll 60 % mehr Speicherplatz freischaufeln

Laut einem Blogeintrag der Android-Entwickler lässt sich künftig massig Speicherplatz sparen - ohne Apps zu löschen. Denn im neuen Google-Betriebssystem soll man Anwendungen einfach "auf Eis legen" können. Wie genau das geht, verraten wir Euch nachfolgend.

Wie funktioniert die Archivierung von Apps?

Einige Monate nach dem Release von Android 12 gibt es immer mehr Gerüchte zum Nachfolger Android 13. Nun äußert sich Google selbst zu einem kommenden Feature. In einem Blogeintrag von Lidia Gaymond und Vicki Amin, Produktmanagerinnen bei Google Play , wird eine neue Funktion vorgestellt, die auf dem Smartphone bis zu 60 % Speicherplatz einsparen könnte. Die Funktion nennt sich "Archivierung" und soll genau das ermöglichen.Benötigt man Apps also eine Zeitlang nicht, kann man sie archivieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder weiternutzen. Das Feature kommt zu einem sehr passenden Zeitpunkt, da viele Hersteller mittlerweile bei ihren Smartphones auf einen MicroSD-Speicherkartenslot verzichten. Wenn man das Smartphone nun also mit Apps flutet, ist der vorhandene Speicher schnell voll.Das Prinzip der Archivierung ist ziemlich simpel. Installiert man eine App auf dem Smartphone, lädt man ein gewisse Menge an Daten herunter. Damit ist die Anwendung funktionsfähig und bietet alle Features, die der Entwickler anbietet. Beim Archivieren wird ein großer Teil der Daten gelöscht, nicht aber die Informationen, die bereits in der App personalisiert wurden.Der Vorteil hierbei ist, dass die Anwendungen so jederzeit wieder reaktivieren werden können, ohne dabei Nutzungsdaten zu verlieren. Ein großer Vorteil, wenn man beispielsweise die Speicherstände in Mobile Games oder Einstellungen in Kamera-Apps nicht verlieren will. Aktuell kann man die Speicherstände in der Regel nur dann wieder abrufen, wenn die App eine Login-Funktion bietet.Was haltet Ihr von der neuen Funktion? Denkt Ihr, dass diese temporäre Lösung hilfreich ist? Lasst es mich in den Kommentaren wissen!