Apple AirPods Max: Interessantes Design-Detail blieb fast unbemerkt

Ein groß bemessenes Preisschild und ausgefeilte Konstruktion bescheren den Apple AirPods Max viel Aufmerksamkeit. Jetzt wurde bei einem Teardown ein Design-Detail beleuchtet, das vielen bisher entgangen war: Die Verbindung des Bügels ist sehr geschickt konstruiert.

Die Apple AirPods Max haben noch "One More Thing"

Hinweis auf Design-Prozess

Prelook

Apple hat bei seinen AirPods Max in Sachen Konstruktion viel richtig gemacht - wenn es auch ernste Kritik gibt. Wie iFixit jüngst in seinem Teardown bescheinigt, bringt der Kopfhörer an vielen Stellen ein beeindruckend durchdachtes Design mit, das so bei der Konkurrenz oft nicht geboten ist. Unter anderem zeigen sich die professionellen Zerleger von der Konstruktion der Gelenkstelle beeindruckt, die Bügel und Ohrmuschel verbindet. Wie jetzt auch ein weiterer Teardown beleuchtet, sind es oft solche kleinen Details, mit denen sich Apple ein Stück weit abheben kann.Wie der Teardown-Kanal Prelook in seinem Video zu den AirPods Max demonstriert - auch iFixit hatte hier für dieses Design ein großes Lob ausgesprochen - lässt sich der Bügel der Apple-Kopfhörer von der Ohrmuschel ganz einfach entfernen, indem man ein SIM-Karten-Tool in ein kleines Loch auf der Innenseite steckt. Dadurch werden zwei kleine Federn im Inneren des Gelenks zusammengedrückt, die Klemme, die das Kopfband sichert, kann sich lösen.Wegen der hohen Komplexität des Gelenks ist diese Lösung auf jeden Fall sehr interessant - und eventuell auch ein Hinweis auf die Entwicklungsgeschichte der AirPods Max. Frühe Berichte hatten Apple die Ambition zugeschrieben, auch den Bügel der Kopfhörer leicht austauschbar zu machen, wie das bei den magnetischen Ohrmuscheln der Fall ist. Bei der Vorstellung war von dieser Idee zwar nichts mehr zu hören, die Hardware macht es aber auf jeden Fall sehr leicht, den Bügel zu lösen.Ein kleines aber feines Detail zeigt sich auch bei dem Anschluss, den Apple an dem Übergangsgelenk einsetzt. Dieser weckt auf jeden Fall starke Erinnerungen an den Lightning-Port und sollte gerade im Vergleich mit vielen anderen Lösungen, die bei Kopfhörern zum Einsatz kommen, an dieser oft fragilen Stelle für Langlebigkeit sorgen.