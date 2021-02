Aldi-Fernseher: XXL-4K-TV mit 82 Zoll ab 25. Februar zum Bestpreis

Neben einem Gaming-PC stellt Aldi ab dem 25. Februar zwei neue 4K-Fernseher in die virtuellen Regale seiner Discounter. Während Kunden aus Norddeutschland ein 65 Zoll großer Smart-TV angeboten wird, erhält man im südlichen Raum einen XXL-Fernseher mit 82 Zoll für 1099 Euro.

Medion X16596: Solides Einsteigergerät für unter 600 Euro

Medion X17882: Großformat zum aktuellen Bestpreis

Der 25. Februar steht bei Aldi vorrangig im Sinne der Technikwelt. Nächste Woche Don­ners­tag findet man in den Prospekten des Lebensmittelhändlers nicht nur eine vergleichsweise große Auswahl an Desktop-PCs und Notebooks, sondern auch die beiden Fernseher Medion X16596 (65 Zoll, Aldi Nord) für 579 Euro und Medion X17882 (82 Zoll, Aldi Süd) für 1099 Euro. Gerade Letzterer schlägt derzeit hohe Wellen, da das XXL-Modell sogar preislich die Budget-TVs von Samsung um mindestens 100 Euro unterbieten kann.Für 579 Euro können Aldi-Kunden beim Medion X16596 einen klassischen 65-Zoll-Fernseher erwarten, der mit einer zeitgemäßen 4K-Auflösung und Funktionen wie HDR und Dolby Vision ausgestattet ist. Medion schreibt den Smart-TV mit einem Motion Picture Index (MPI) von 1800 aus und verspricht ein solides Bild samt Micro-Dimming. Die vorinstallierte App-Aus­wahl beschränkt sich auf die Streaming-Dienste Amazon Prime Video und Netflix , während eine Remote-App Screencasts vom Smartphone oder Tablet zulässt. Insgesamt sind vier HDMI 2.0-Anschlüsse mit HDCP 2.2-Entschlüsselung verbaut und zudem sind WLAN und ein Triple-HD-Tuner an Bord.Ein Blick in den Preisvergleich für alle Fernseher ab 80 Zoll zeigt, dass der neue Medion X17882 mit seiner 82-Zoll-Diagonale der aktuell günstigste Smart-TV seiner Größe ist. Knapp 100 Euro müssten mehr eingeplant werden, wenn man zum vergleichbaren Samsung GU 82 TU 8079 greifen wollen würde. Die Ausstattung des XXL-Fernsehers mit 4K-Auflösung ähnelt dem kompakteren Modell von Aldi Nord, allerdings setzt der Medion X17882 nur auf drei HDMI 2.0-Anschlüsse, muss auf Dolby Vision verzichten und scheinbar kann ab Werk nur Netflix zum Streamen genutzt werden. Letzteres Manko dürfte mit einem Fire TV Stick, Apple TV oder ähnlichem jedoch schnell behoben sein.Beide 4K-Fernseher werden bei Aldi Nord respektive Aldi Süd ab dem 25. Februar 2021 ausschließlich über den eigenen Online-Shop "Aldi liefert" verkauft. Die kostenlose Lieferung per Spedition soll laut Händler zwischen 5 bis 20 Werktage in Anspruch nehmen. Soweit die Smart-TVs nicht vorzeitig ausverkauft sind, können die Angebote bis zum 20. März wahr­ge­nom­men werden.