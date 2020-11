Google: Ergebnisse erscheinen nun auf Basis vorheriger Suchanfragen

Google hat die Suchfunktion überarbeitet und mit ein paar praktischen Neuerungen ausgestattet. Die Ergebnisse basieren jetzt auf den vor­he­ri­gen Anfragen und sind damit besser auf den Nutzer zugeschnitten. Bisher wurden die Resultate unabhängig von den letzten Suchen angezeigt.

Folgefragen erhalten mehr Relevanz

Funktionsumfang wird fortlaufend erweitert

Google

Google demonstriert den Unterschied an einem Beispiel in Bezug auf den kommenden US-Feiertag Thanksgiving. Wer nach einem Truthahnrezept sucht und zu einem späteren Zeit­punkt wissen möchte, wie man das Tier zerlegen und anrichten kann, muss lediglich den Begriff "Anrichten" und nicht "Truthahn anrichten" in die Suchleiste eingeben. Google erkennt dann den Kontext der Suche und zeigt dazugehörige Vorschläge ganz oben an.Auch bei der Funktion, die weiterführende In­for­ma­tio­nen zu einem Thema anzeigt, gibt es Verbesserungen. Die sogenannten Folgefragen sollen bald mehr Relevanz erhalten, indem sich die Fragestellungen zusätzlich auf vorherige Suchanfragen beziehen. Wenn eine Person bei­spiels­wei­se zunächst nach "Truthahn" und an­schlie­ßend nach "Zerlegen" sucht, wird au­to­ma­tisch die Folgefrage "Wie zerlege ich einen Trut­hahn?" eingeblendet. Klickt der Nutzer auf die Frage, wird eine kurze Antwort zu dem je­wei­li­gen Thema dargestellt.Die Neuerungen werden schrittweise in die Suchmaschine integriert und könnten daher bei einigen Nutzern noch nicht zum Vorschein kommen. In den nächsten Wochen dürften die Features dann voraussichtlich allen Nutzern zur Verfügung stehen. Darüber hinaus planen die Entwickler von Google, den Funktionsumfang fortlaufend zu erweitern, sodass die per­so­na­li­sier­te Suche zukünftig in Kombination mit immer mehr Begriffen funktioniert.