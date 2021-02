Smartphones: Linsen aus Metall könnten den Kamera-Buckel beseitigen

Die Optiken von Smartphone-Kameras könnten sich in der kommenden Zeit entscheidend verbessern. Ein erster Hersteller bringt Linsen aus Metall zum Einsatz, die gegenüber den normalen Glas-Linsen insbesondere bei der Dicke wesentliche Vorteile haben.

Dünn und preiswert

Die so genannten Meta-Optiken werden seit einiger Zeit in Laboren erprobt. Nun aber will das Startup Metalenz soweit sein, entsprechende Linsen bald in Massenproduktion fertigen zu können, wie aus einem Wired-Bericht hervorgeht. Und einen Kooperationspartner im Smartphone-Bereich hat man auch schon gefunden. Statt eines Systems aus mehreren relativ dicken Glaslinsen kommt dann nur noch eine Meta-Optik in der Dicke einer Metallfolie zum Einsatz.Die Metallfläche der Metaoptik ist nicht einmal einen Mikrometer dick. In und an diese werden nanoskalige Bohrungen und Säulen angebracht. Dadurch ändern sich in diesen winzigen Größenskalen dann Polarisation und Ausbreitungsrichtung, so dass man im Grunde den gleichen Effekt erhält wie bei der bekannten Brechung an den Linsenoberflächen.Der Vorteil dieser neuen Linsen liegt nicht nur in der geringen Dicke, die die inzwischen allgegenwärtigen Kamera-Buckel auf der Rückseite von Smartphones überflüssig machen würde. Auch die Fertigungskosten sollen letztlich geringer sein als bei Glas-Linsen dieser Größenklasse. Denn es ist gar nicht so einfach, diese in einer solchen Präzision hinzubekommen, dass sie anschließend für die Nutzung in den kleinen Hochleistungs-Kameras von Smartphones genutzt werden können.Die nötigen Strukturen in die Metallfolie zu bekommen ist hingegen kein Problem. Hier arbeitet man im Grunde mir den gleichen Prozessen, die täglich in der Chip-Produktion eingesetzt werden, wenn elektronische Schaltelemente in Silizium-Layer transferiert werden. Mit wem Metalenz nun genau zusammenarbeitet, ist noch nicht bekannt. Das Unternehmen spricht jedoch davon, Ende dieses Jahres die Massenfertigung aufnehmen zu können.