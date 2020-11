Samsung Galaxy Z Flip 2 verzögert sich bis zum Sommer 2021

Bis vor kurzem galt es noch als sehr wahrscheinlich, dass der Elektronik­gigant Samsun g den Nachfolger des Galaxy Z Flip schon zum Anfang des kommenden Jahres veröffentlichen will. Doch nun tauchen neue Gerüchte auf: Das Z Flip 2 kommt demnach nicht vor Sommer 2021.

Bestätigung steht aus

Samsung

Noch ist davon allerdings bisher rein gar nichts bestätigt. Der Konzern selbst hält wie immer die Informationen zu Produkt-Updates bis zum letzten Moment geheim, daher wird es von Samsung auch sicherlich in den kommenden Wochen noch keine Details zum Galaxy Z Flip 2 geben. Die neuen Informationen zu einem späten Start im Sommer kommen von der gleichen Quelle, die zuvor schon Informationen über das überarbeitete Klapp-Smartphone verbreitet hatte. Bei Twitter meldet Ross Young von DisplaySearch nun: "Sorry Z Flip Fans, zu hören, dass der Start von Z Flip 2 nach hinten in den Sommer verlegt wird…"Zuvor hatte Young Gerüchte aufgeschnappt, dass das Z Flip 2 schon Anfang des Jahres starten soll, nicht einmal ein Jahr nach dem offiziellen Verkaufsstart des ersten Flips. Das klang zunächst auch alles recht plausibel, denn das Z Flip 2 sollte den Informationen nach möglichst zeitgleich mit der neuen S21-Serie starten . Der Hintergedanke dazu war, dass sich die Kunden zwischen den verschiedenen Bauarten entscheiden können und nicht nach einem späteren Start das Flip 2 nicht kaufen wollen, weil sie sich schon für ein anderes Galaxy entschieden haben.Ob das nun Sinn ergibt oder nicht - nun schreibt Young, er hätte von seine Quellen gehört, dass das Flip 2 erst später im Sommer kommen wird (via MS PowerUser ). Nachprüfbar sind die Gerüchte wie so oft leider nicht bis es eine offizielle Bestätigung oder Ankündigung gibt. Bisher war Young aber eine verhältnismäßig zuverlässige Quelle, beziehungsweise hatte immer wieder stimmige Informationen weitergegeben, die sich später bestätigten.