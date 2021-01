O2 Prepaid-Jahrespakete jetzt fast kostenlos mit neuem Smartphone

Seit Ende 2020 gibt es auch direkt beim Mobilfunkanbieter O2 ein Jah­res­pa­ket für Prepaidkunden. Im "Alles-drin"-Paket kann man sich dabei auch gleich günstige Hardware da­zu holen . Wer nun schlau kombiniert, be­kom­mt dabei das Jahrespaket fast kostenlos.

Folgende Data-Packs stehen dafür Verfügung:

Data Pack XL: 8 GB für 4 Wochen für 19,99 Euro

Data Packs L: 4 GB für 4 Wochen für 9,99 Euro

Data Pack M: 1,5 GB für 4 Wochen für 5,99 Euro

Data Pack S: 400 MB für 4 Wochen für 2,99 Euro

"Alles-drin"-Jahrespakete

12 GB Daten, Allnet-Flat und -SMS - 70 Euro

Mit Samsung Galaxy A20e - nur 150 Euro

Mit Xiaomi Redmi 9A - nur 120 Euro

Internet-to-Go - Prepaid-Jahrestarif zum Surfen

30 GB Daten für 50 Euro

Telefónica Deutschland

Das beste Hardware-Angebot ist das O2 my Smartphone Jahrespaket mit einem Samsung Galaxy A20e . Dieses Paket kostet aktuell 149,99 Euro, die Versandkosten betragen 0 Euro. Das A20e kostet regulär bei O2 rund 176 Euro, man hat also schon so einen Preisvorteil, wenn man das Paket nimmt. Schaut man auf die günstigsten Preise im Netz , bekommt man das A20e auch schon für 130 Euro. Wer sich das Handy also sowieso kaufen wollte, zahlt so nur 20 Euro mehr, wenn er sich für das o2 my Smartphone Jahrespaket entscheidet. Man bekommt damit ein Jahr telefonieren und surfen für effektiv nur 20 statt 70 Euro.Alternativ bekommt man den Tarif auch mit einem Xiaomi Redmi 9a. Die Kosten betragen hier sogar nur 119,99 Euro einmalig für das Jahrespaket und das Smartphone zusammen , auch hier fallen derzeit keine Versandkosten an.Der Tarif bietet 12 GB LTE, Telefon- und SMS-Flat für 365 Tage . Wie man sich das Datenpaket dabei aufteilt, ist egal. Es gibt zudem für alle Nutzer, die doch einmal mehr Daten benötigen, eine Upgrade-Möglichkeit.Ein wichtiger Vorteil bei der Buchung direkt bei O2 und nicht bei einem der Discounter, die die Jahres-Prepaid-Tarife ebenfalls anbieten, ist die Geschwindigkeit.Das "Alles-drin"-Jahrespaket von O2 besteht aus 12 GB Highspeed-Datenvolumen mit maximal 225 MBit/s im Download. Bei der Uploadgeschwindigkeit sind bis zu 50 Mbit/s möglich. Im Paket enthalten ist zudem eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze, auch EU-Roaming ist inklusive. Mit dem Smartphone-Jahrespaket ohne Hardware können O2 Prepaid-Kunden dann 365 Tage lang für einmalig 69,99 Euro flexibel telefonieren und surfen.Wer lediglich eine Daten-Flat benötigt. dem wird bei O2 ebenfalls geholfen. Der Internet-to-Go-Tarif ist ein Prepaid-Jahrestarif ur zum Surfen. Beinhaltet sind 30 GB Daten, die innerhalb eines Jahres aufgebraucht werden können, die Kosten belaufen sich hier auf 49,99 Euro für das ganze Jahr . Optional lässt sich für günstige 30 Euro Zuzahlung der mobile LTE-Hotspot Huawei E5576 hinzubuchen, der dann bis zu 6 Geräte mit WLAN versorgen kann und eine Akkulaufzeit von 6 Stunden mitbringt.