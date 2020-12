O2 Prepaid-Jahrespakete "gratis" mit Smartphone oder Tablet

Seit Kurzem gibt es auch direkt beim Mobilfunkanbieter O2 ein Jahres­paket für Prepaid­kunden. Im "Alles-drin"-Jahres­paket gibt es nun inter­essante Deals für alle, die gleich günstige neue Hardware dazu kaufen möchten.

Die besten Hardware-Bundles mit Jahrespaket

Alles-drin"-Jahrespakete

Jetzt mit Hardware besonders günstig

O2

Denn je nachdem, wie man nun bei O2 das Prepaid-Jahrespaket mit Hardware kombiniert, ist ein Jahrespaket gleich "kostenlos" mit dabei. Das beste Angebot ist die O2 my Prepaid Internet-to-Go-Tarif mit einem Samsung Tab A 8.0. Das Tablet kostet regulär bei O2 169 Euro. Wer es jetzt mit dem O2 my Prepaid Internet-to-go-Tarif bestellt, bekommt beides zusammen zum Preis von 169 Euro. Der Tarif bietet 30 GB für 365 Tage und kostet normalerweise - also nur die SIM-Karte an sich - 49,99 Euro. Damit spart man bei der Buchung jetzt für kurze Zeit rund 50 Euro.Wer stattdessen ein Smartphone sucht und vorrangig Flat telefonieren möchte, kann das Jahrespaket auch mit einem Galaxy A20e bekommen. Das Jahrespaket beinhält eine Kombination aus 12 GB LTE-Daten und Telefon- und SMS-Flats (Normalpreis 69,99 Euro). Das Smartphone gibt es einzeln bei O2 für 176,44 Euro. Im Bundle zahlt man nur 149,99 Euro - man hat also einen Preisvorteil von rund 96 Euro. Selbst wenn man das Angebot mit den günstigen Online-Preisen für das A20e vergleicht, spart man bei O2 noch ordentlich. Der Durchschnittspreis des A20e liegt bei 130 Euro, für 20 Euro mehr kann man es bei O2 mit der Preipaid-Jahresflat bestellen.Ein wichtiger Vorteil bei der Buchung direkt bei O2 und nicht bei einem der Discounter, die die Jahres-Prepaid-Tarife ebenfalls anbieten, ist die Geschwindigkeit.Das "Alles-drin"-Jahrespaket von O2 besteht aus 12 GB Highspeed-Datenvolumen mit maximal 225 MBit/s im Download. Bei der Uploadgeschwindigkeit sind bis zu 50 Mbit/s möglich. Im Paket enthalten ist zudem eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist inklusive. Mit dem Smartphone-Jahrespaket ohne Hardware können O2 Prepaid-Kunden dann 365 Tagen lang für einmalig 69,99 Euro flexibel telefonieren und surfen.Das Highspeed-Angebot gibt es auch für die Tarife, die nur Datenvolumen ohne Telefonie und SMS anbieten. Beim Prepaid Internet-to-Go stehen 30 GB für einmalig 49,99 Euro zur Verfügung.