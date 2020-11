O2 Prepaid-Jahrespakete mit 12 GB Daten und 225 Mbit/s ab 70 Euro

Der Mobilfunkanbieter O2 wird in Kürze ein Jahrespaket für Prepaid­kunden starten. Es wird dann die Kombination aus 12 GB LTE-Daten und Telefon- und SMS-Flats für 69,99 Euro geben. O2 bietet das "Alles-drin"-Jahres­paket auch mit einem Handy an - für einen kleinen Aufpreis.

Mit und ohne Handy

O2 "Alles-drin"-Jahrespaket

Einmal zahlen, 365 Tage nutzen

Allnet-Flat zum Telefonieren in alle deutschen Netze

SMS-Flat i alle deutschen Netze

12 GB mobiles Datenvolumen

EU Roaming enthalten

Einmalig 69,99 Euro

Jahrespaket mit Samsung Galaxy A20e für 149,99 Euro

Jahrespaket mit Xiaomi Redmi 9A für 119,99 Euro

Aktionen und Smartphone-Angebote

O2

Ähnliche Angebote kennt man bereits unter anderem von AldiTalk , dessen Jahrespakete ebenfalls im O2-Netz angeboten werden. Die Konditionen sind dabei nahezu identisch. Damit kann man sich nun bei O2 direkt ein Prepaid-Jahrespaket holen. Los geht es am 24. November. Ab dann verkauft O2 die neuen Jahrespakete mit und ohne Smartphones.Das "Alles-drin"-Jahrespaket von O2 besteht aus 12 GB Highspeed-Datenvolumen mit maximal 225 MBit/s im Download. Bei der Uploadgeschwindigkeit sind bis zu 50 Mbit/s möglich. Im Paket enthalten ist zudem eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutsche Netze. EU-Roaming ist inklusive. Mit dem Smartphone-Jahrespaket können O2 Prepaid-Kunden dann 365 Tagen lang für einmalig 69,99 Euro flexibel telefonieren und surfen.O2 bietet das "Alles-drin"-Jahrespaket einzeln nur als SIM-Vertrag oder mit zwei verschiedenen Handy-Bundles an. Man kann dabei zwischen dem Samsung Galaxy A20e und dem Xiaomi Redmi 9A wählen. Mit dem Samsung zahlt man für das Jahrespaket 149,99 Euro, mit dem Redmi nur 119,99 Euro. Der Tarif steht direkt nach der Einmalzahlung zur Verfügung, dann kann es losgehen. Dabei muss man mit seinem Datenpaket selbst haushalten.12 GB stehen zur Verfügung - wie man sich die einteilt ist jedem frei überlassen. Man sollte aber ein wenig ein Auge auf den Verbrauch haben, wenn man tatsächlich ein Jahr damit auskommen möchte. In der "Mein O2 App" kann man dabei immer tagesaktuell nach vorhandenem Guthaben und dem Verbrauch sehen und hat damit die volle Kostenkontrolle.Sollte das Datenvolumen des Jahrespaketes vorzeitig aufgebraucht sein, kann man sich über die "O2 my Prepaid Data Packs" jederzeit zusätzliches Highspeed-Datenvolumen nachbuchen. Die Jahrespakete mit und ohne Handy starten am 24. November. Aktuell gibt es nur Daten-only-Pakete als 365-Tage-Tarif