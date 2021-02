o2 startet "Day Pack Unlimited" - unlimitierte Datenflatrate für 5 Euro

Der Mobilfunkanbieter O2 startet ab dem 1. März ein neues Angebot für mobiles Internet: Mit dem "Day Pack Unlimited" wird für unter 5 Euro eine Datenflatrate angeboten, die Downloadgeschwindigkeiten von ma­xi­mal 300 MBit/s zulässt - wo verfügbar auch im 5G-Netz

Kurzfristig unlimitierte Daten

Ab dem 1. März mit Day Pack Unlimited

Das Einzigartige an dem neuen "Day Pack Unlimited" ist, dass man das Datenpaket von den meisten Fällen deutlich länger als für einen Tag, also länger als 24 Stunden nutzen kann. Denn O2 verspricht, dass man ab Buchung und Aktivierung des Pakets die Flatrate bis Mitternacht des Folgetages nutzen kann. Wer also zum Beispiel am Dienstag um 9 Uhr morgens bucht, kann bis Mittwoch 23.59 Uhr surfen. Es gilt laut O2 immer ab dem Zeitpunkt der Aktivierung bis Mitternacht des Folgetages. Damit kann man es in den meisten Fällen deutlich länger als 24 Stunden nutzen.Das neue Angebot kostet 4,99 Euro und ist beliebig oft über die "Mein O2"-App oder im "Mein O2"-Bereich auf o2.de gebucht und sofort aktiviert werden.Das Angebot richtet sich an alle bestehenden O2-Mobilfunkkunden, die kurzzeitig und kurzfristig unbegrenzte Daten benötigen. Nutzer eines klassischen Tarifs wie O2 Free S, M, L (Boost) können mit dem Day Pack Unlimited einen Tag lang endlos surfen. Das gute dabei: Das reguläre monatliche Inklusiv-Datenvolumen bleibt unangetastet, sodass es nachdem die Zeit für das Day Pack abgelaufen ist, wieder ganz normal weiter genutzt werden kann. O2 will es damit Kunden unkompliziert ermöglichen, Datenverbrauch temporär ohne ein Limit zu verwenden - zum Beispiel für wichtige große Updates, Filmabende und Co. Auch wenn das Smartphone zuhause per Hotspot zum schnellen Festnetzersatz werden muss, kann die neue Tagesflatrate einspringen.Das Tagespaket bietet laut O2 dann nicht nur grenzenlose Daten, sondern auch maximale Geschwindigkeit: Sie surfen mit bis zu 300 MBit/s im 4G- und 5G-Netz von O2.