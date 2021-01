Spotify baut den Bereich der Hörbücher aus - Angriff auf Audible?

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify weitet das Angebot von Hörbüchern aus und könnte somit in Zukunft Amazons Audible Konkurrenz machen. Zum Start im Podcast-Format konzentriert man sich auf neun Klassiker, gelesen von Hollywood-Stars wie Hilary Swank und Forest Whitaker.

Seit geraumer Zeit bietet Spotify eine Vielzahl von Hörbüchern an, die sich allerdings in teil­weise komplizierten Playlists verstecken und einem Großteil der Abonnenten kaum auf­ge­fal­len sein dürften. Wie der Hollywood Reporter berichtet, stellt das Unternehmen jetzt die Weichen für eine deutlich bessere Integration seiner Audiobooks, die ab sofort in der Ka­te­go­rie Hörspiele im Bereich der Podcasts zu finden sind. Aktuell setzt Spotify auf neun Hör­bü­cher in englischer Sprache, die auch in Deutschland wiedergegeben werden können.Die Bereitstellung neuer Hörbücher wird als Testlauf angesehen. Sollte dieser positiv ver­lau­fen, könnte sich Spotify in naher Zukunft auf das Segment der Audiobooks fokussieren und einen Schlachtplan gegen den Platzhirschen Audible entwickeln. Das im Jahr 2008 von Amazon übernommene Unternehmen bietet eigenen Angaben nach über 200.000 Romane, Krimis, Sachbücher sowie Sprachkurse an und setzt seit geraumer Zeit zudem auf "Audible Original"-Podcasts.Hinsichtlich der monatlichen Kosten, könnte sich der Hörspiel-Fokus von Spotify positiv auf den Geldbeutel vieler Audible-Nutzer aus­wir­ken. Diese müssen Titel unabhängig vom Amazon Prime-Abo kostenpflichtig im Ein­zel­ab­ruf bezahlen oder eine zusätzliche Premium-Mitgliedschaft für etwa 10 Euro pro Monat abschließen. Es bleibt allerdings fraglich, ob Spotify die Auswahl an Audiobooks ähnlich ausweiten möchte und vor allem ob der Musik-Streaming-Dienst auch in den deutschen Sprachraum investieren wird.