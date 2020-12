Spotify: Android-App kann bald Musik aus MP3-Dateien importieren

Die Entwickler des Musikstreaming-Dienstes Spotify möchten ein neues Update für die Android-Version der App veröffentlichen. Die Nutzer haben dann die Möglichkeit, Musik aus lokalen MP3-Dateien zu importieren. Da­mit müssen die Songs nicht mehr vom PC synchronisiert werden.

Option muss manuell aktiviert werden

Funktion wird wahrscheinlich in Wellen bereitgestellt

Aktuell ist es mit der Spotify-App für Android nicht möglich, auf dem Smartphone ge­spei­cher­te MP3-Dateien zu importieren. Die Songs müssen zuvor zu einer Online-Bibliothek hinzugefügt werden, um die Musik auf dem Gerät abspielen zu können. Das soll sich mit einer neuen Funktion ändern. Demnächst können die Nutzer ihre Wiedergabelisten auch mit lokalen Dateien ausstatten. Die MP3s werden dann in der persönlichen Bibliothek angezeigt.Obwohl die Funktion noch nicht vollständig implementiert wurde, hat die Twitter-Nutzerin Jane Manchun Wong Reverse-Engineering betrieben und Hinweise im Code entdeckt.Das neue Feature lässt sich über die Ein­stel­lun­gen der App aktivieren. Hier lässt sich die Op­tion "Dateien auf dem Gerät anzeigen" fin­den. Wenn die Funktion zum ersten Mal aktiviert wird, muss der Nutzer der Anwendung noch die erforderlichen Berechtigungen erteilen, damit Spotify auf die Dateien des Smartphones zu­grei­fen kann. Natürlich kann die Option jederzeit wieder deaktiviert werden.Bisher ist noch unklar, wann die entsprechende Aktualisierung ausgerollt wird. Womöglich wird die Import-Funktion schon in den kommenden Tagen verteilt. Es wäre denkbar, dass Nutzer in unterschiedlichen Regionen das Update zu verschiedenen Zeitpunkten erhalten.