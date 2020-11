Spotify: Musikstreaming-Dienst für die Apple Watch bereitgestellt

Obwohl es schon seit einiger Zeit eine Spotify-App für die Apple Watch gibt, konnte die Anwendung bislang nicht dazu verwendet werden, um Musik auf das Wearable zu streamen. Das hat sich nun geändert. Derzeit steht das Streaming-Feature aber nur für ausgewählte Nutzer bereit.

Streaming nun auch ohne iPhone möglich

Spotify - Musik-Streaming-Client

Die Apple Watch-Version von Spotify war bis vor kurzem ausschließlich dazu gedacht, die auf dem iPhone installierte Musikstreaming-Anwendung fernsteuern zu können. Es war nicht mög­lich, Songs direkt über die Uhr wiederzugeben. Im September haben die Entwickler dann eine neue Option zum direkten Streamen von Musik-Inhalten in das Programm integriert.Zunächst wurde das Update allerdings nur im Rahmen eines Beta-Tests und damit lediglich für einen kleinen Nutzerkreis freigegeben. Au­ßer­dem wurde weiterhin ein iPhone benötigt, um Musik auf der Apple Watch wiedergeben zu kön­nen. Wie Macerkopf berichtet, ist es ab sofort möglich, die Inhalte ohne Umwege auf die digitale Uhr zu übertragen. Sowohl Songs als auch Podcasts werden dann über WLAN oder das Mobilfunknetz gestreamt. Damit müs­sen die Nutzer ihr Smartphone nicht unbedingt mitführen, um Spotify nutzen zu können.Während der Beta-Test zu Beginn nur mit sehr wenigen Nutzern durchgeführt wurde, kann nun ein deutlich größerer Nutzerkreis auf die neue Funktion zugreifen. Dennoch kann das Feature aktuell noch nicht von allen Nutzern verwendet werden. Es gilt als wahrscheinlich, dass Spotify die Streaming-Funktion in den nächsten Wochen und Monaten an weitere Be­sit­zer der Apple Watch ausliefern wird. Einen genauen Zeitplan gibt es dafür allerdings nicht.