TikTok im XXL-Format: Samsung bringt beliebte App auf Smart-TVs

Samsung kooperiert ab sofort mit der beliebten Content-Plattform TikTok und bringt eine passende App auf seine Smart-TVs . Die kurzen Videoclips stehen auf allen Fernsehern zur Verfügung, die seit 2018 verkauft wer­den. Ein TikTok-Account ist für die Nutzung nicht erforderlich.

Samsungs Mobile-Content-Strategie nimmt Formen an

War TikTok bisher nur auf Smartphones, Tablets und im Browser verfügbar, bringt Samsung die Video-Sharing-App jetzt auch auf den eigenen Fernsehern unter. Besitzer von Smart-TV-Modellen, die mindestens der 2018er-Generation angehören, können sich die App jetzt herunterladen. Auf allen neu gekauften TVs soll TikTok bereits vorinstalliert sein. Geboten werden die bekannten "Für dich"- und "Folge ich"-Feeds nebst einer Sammlung beliebter Kurzvideos, die sich über sechs vordefinierte Kategorien (z.B. Tiere, Comedy, Gaming und Fashion) erstrecken.Samsung spricht mit diesem Schritt nicht nur ein deutlich jüngeres Publikum an, sondern baut sein Portfolio rund um die TV-Kompatibilität für Hochkantvideos weiter aus. Mit dem The Sero 4K stellte das Unternehmen bereits im letzten Jahr einen 4K-Fernseher vor, der über einen drehbaren Bildschirm mobile Inhalte sowohl im Quer-, als auch im Hochformat darstellen kann. Der Preis von aktuell circa 1100 Euro für einen 43-Zoll-TV scheint allerdings (noch) nicht auf den Massenmarkt abzuzielen. Zudem wird die TikTok-App für den The Sero erst später erscheinen, angepeilt ist das erste Quartal 2021.Mit mehr als 800 Millionen aktiven Nutzern pro Monat und über zwei Milliarden Downloads im Google Play Store und Apple App Store gehört TikTok zu den größten sozialen Netz­wer­ken weltweit. Bereits 2019 verbrachte der durchschnittliche TikTok-Nutzer 52 Minuten täglich in der App. Über 40 Prozent von ihnen sollen in der Altersgruppe zwischen 16 und 24 Jahren liegen. Zuletzt gerieten TikTok und das dahinterliegende Unternehmen ByteDance in die Schlagzeilen , nachdem die US-Regierung unter Donald Trump einen Bann der App in den Vereinigten Staaten angestrebt hat.