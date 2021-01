Verbraucherschützer wollen längere Gewährleistung durchsetzen

Anfang Dezember wurde ein neuer Gesetzentwurf für die Umsetzung der Warenkauf-Richtlinie auf EU-Ebene im Bundestag eingebracht. Nun melden sich Verbraucherschützer wieder zu Wort, denen die Neuregelung noch nicht weit genug geht.

Gewährleistungsdauer für langlebige Produkte

Bei der Umsetzung der Warenkauf-Richtlinie geht es vereinfacht gesagt darum, dass es für Kunden einfacher werden soll, auf Mängeln bei Produkten zu reagieren. Dazu gibt es einen Entwurf, der unter anderem vorsieht, dass Verkäufer stärker in die Pflicht genommen werden. Der Bundesverband Verbraucherschutz (vzbv) fordert dazu nun aber weitere Verbesserungen Laut den Verbraucherschützern sollte das Bundesministerium für Justiz und Verbraucher­schutz in einigen Bereichen des Entwurfs schnell nachbessern. Dazu gehört, dass die Gewährleistungsdauer für langlebige Produkte verlängert werden sollte. Das betrifft zum Beispiel Waschmaschinen oder Kühlschränke, die zu den Kategorien gehören, in denen der Verbraucher von einer längeren Nutzungszeit und Lebensdauer des Produkts ausgeht."Die derzeit geltende zweijährige Gewähr­leis­tungs­dauer ist für langlebige Produkte un­ver­hältnismäßig kurz. Sie entspricht nicht den Erwartungen von Ver­braucherinnen und Verbrauchern. Die Verlängerung der Gewähr­leistungsdauer würde dem Gedanken der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Damit könnten wirtschaftliche Anreize für die Entwicklung und den Vertrieb von langlebigen und reparierbaren Produkten geschaffen werden. Das Verbrauch­er­schutzministerium muss den Spielraum der europäischen Warenkauf­richtlinie nutzen und nachbessern", erläutert Michaela Schröder, Leiterin des Teams "Recht und Handel" im vzbv.Außerdem schlagen die Verbraucherschützer vor, nicht nur die Verkäufer, sondern auch die Hersteller mit einer Update-Verpflichtung in die Verantwortung zu nehmen, um längere Nutzungsdauern auch tatsächlich zu ermöglichen. Den Verkäufer anstelle der Hersteller dabei in die Pflicht zu nehmen, wie es der Entwurf vorsieht, kann dabei nicht zielführend sein.