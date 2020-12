Apple iPad Pro mit Mini-LED-Displays zu Anfang des Jahres erwartet

Experten zufolge soll das neue Apple iPad Pro bereits im ersten Quartal 2021 erscheinen und mit modernen Mini-LED-Displays ausgestattet wer­den. Oft ist dabei nur von einem Zwischenschritt zu lesen, denn das The­ma der organischen Leuchtdioden (OLED) ist noch nicht vom Tisch.

Mini-LEDs als Übergang zur Mikro-LED- oder OLED-Technik

Die Gerüchte rund um ein iPad Pro mit Mini-LED-Bildschirm wurden in den letzten Wochen unter anderem von bekannten Apple-Analysten wie Ming-Chi Kuo gestreut . Er äußerte sich in Bezug auf die Verfügbarkeit des kommenden iPadOS-Tablets zurückhaltend und stellt das ers­te Halbjahr 2021 in den Raum. Das Branchenmagazin Digitimes (via Macrumors ) be­rich­tet hingegen über einen deutlich früheren Start zwischen Januar und März 2021, der von industrienahen Quellen im Umfeld des taiwanesischen Apple-Zulieferers General In­ter­face Solution (GIS) "bestätigt" wurde.Mit der Mini-LED-Technologie sollen kleinere Leuchtdioden in größerer Anzahl in die neuen iPad Pro-Modelle mit 12,9-Zoll-Display einziehen. Damit würden nicht nur mehr Dimm­be­rei­che, sondern auch dunklere Schwarztöne entstehen. Entsprechend könnte bei höherer Hel­lig­keit und satteren Farben ein ähnlich hoher Kontrast entstehen, wie ihn bisher nur OLED-Displays bieten. Noch kompaktere und selbstleuchtende Mikro-LEDs dürften in naher Zukunft jedoch die Speerspitze bilden. Aufgrund des hohen Preises und diversen technischen Ein­schrän­kun­gen werden diese aktuell noch nicht verbaut.Abseits davon verbreiteten sich bereits im November die Gerüchte , dass Apple mit den Mini-LED-Displays nur einen Zwischenschritt plant und letztendlich auch im 11- bzw. 12-Zoll-iPad-Format auf OLED-Bildschirme setzen wird. Erste Modelle sollen jedoch frühestens gegen Ende des Jahres 2021, wenn nicht sogar erst 2022 erscheinen. Bekanntlich äußert sich das Unternehmen im Vorfeld nicht zu den Spe­ku­la­tio­nen rund um das neue Apple iPad Pro, wes­halb Gerüchte dieser Art stets mit einer ge­wis­sen Skepsis betrachtet werden sollten.