Neue Nutzer sind genervt: Probleme mit Apples Aktivierungs-Server

Apples Statusseite zeigt seit dem ersten Weihnachtstag ein Problem mit dem "iCloud Account und Sign In". Damit einher geht ein Problem mit den Aktivierungsservern: Nutzer melden, dass sie derzeit keine neuen Geräte anmelden können.

iCloud-Anmeldeproblem

Kopplungsprozess läuft, Rest nicht

Zu Weihnachten lagen sie sicherlich massenweise unter den Bäumen: Apple Watches iPhone , iPads, HomePods. Nun meldet das Online-Magazin MacRumors , dass es anhaltende Probleme bei der Anmeldung der neuen Geräte gibt.Das Problem hängt wahrscheinlich mit den Aktivierungsservern zusammen, denn die Fehler zeigen sich bei der Ersteinrichtung der Geräte. Ein Betroffener beschreibt das im MacRumors-Forum so: Er wollte eine neue Apple Watch einrichten, doch das Gerät lässt sich nicht verifizieren. "Mir ist klar, dass es Weihnachtsmorgen ist und die Aktivierungsserver von Apple wahrscheinlich überlastet sind, aber das scheint immer noch unnötig frustrierend zu sein", so der Nutzer.Dabei versuchte der Betroffene dann auch, das Familien-Setup und die Familien-Freigabe /Sharing für seine zwei Kinder zu aktivieren. Sie haben beide bereits Apple IDs, die regelmäßig auf iPads verwendet werden, doch mit der neuen Apple Watch ließ sich nichts machen. Beim Kopplungsprozess folgt auf die Anmeldung nur eine Fehlermeldung "Verifizierung fehlgeschlagen - Es gab einen Fehler bei der Verifizierung des Passcodes". Mit ähnlichen Problemen kämpfen derzeit Nutzer weltweit.Beim HomePod zum Beispiel kann die Konfiguration nicht abschließend ausgeführt werden. Eine Reihe von Nutzern tauschen sich mit ähnlichen Problemen nicht nur in den einschlägigen Foren aus, sondern lassen ihren Frust vor allem in den sozialen Netzwerken raus. Wie weit verbreitet die Probleme sind, lässt sich aktuell allerdings gar nicht bestimmen. Apples Status-Seite meldet zwar ein Problem beim iCloud-Sign-In, es gibt aber auch viele Berichte von glücklichen und zufriedenen Nutzern, die ihre Weihnachtsgeschenke bereits aktivieren konnten.