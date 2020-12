Gerootet ab Werk: Apple liefert Special-iPhones für ausgewählten Kreis

Wohlgesinnte Hacker sollen für Apple Fehler finden, dafür stellt das Un­ternehmen im Rahmens des "Apple Security Research Device Program" selbst gerootete iPhones bereit. Um von Apple ein iPhone mit Jailbreak ab Werk zu bekommen, muss man Sicherheitsforscher sein.

Im Prinzip Jailbreak ab Werk

Reddit/u/stblr

Wie kann man die Sicherheit von Betriebssystemen verbessern? Eine klare Antwort sind hier externe Experten, die sich die Software aus unterschiedlichen Angriffsvektoren vornehmen. Im besten Fall für das Unternehmen, kann man diese Fachkräfte dazu bewegen, ihre Erkenntnisse zu Sicherheitslücken nicht auszunutzen, sondern zu teilen. Genau hier will Apple mit dem "Security Research Device Program" willige Mitstreiter für die bessere Absicherung von iOS finden.Wie MacRumors in einem aktuellen Bericht schreibt, hat Apple damit begonnen, erste Sicherheitsforscher speziell konfigurierte iPhones zur Verfügung zu stellen, die mit einzigartigen Richtlinien zur Codeausführung und -eindämmung ausgestattet sind. Apple hat erste Teilnehmer entsprechend darüber unterrichtet, dass diese Geräte seit heute verschickt werden. Die Spezial-iPhones werden den Teilnehmern zunächst für ein Jahr überlassen, es kann aber eine Verlängerung der Leihfrist erfolgen.Durch eine geringere Abschottung des Betriebssystems sollen die iPhones es Sicherheitsforschern im Vergleich zu deutlich stärker geschützten Consumer-Geräte leichter machen, schwere Sicherheitslücken zu entdecken. Dafür muss nicht wie sonst sehr oft üblich, erst selbst ein Jailbreak durchgeführt werden, um entsprechend zu forschen. Apple richtet die Modelle so ein, dass Sicherheitsfunktionen leicht untersucht und umfassend Diagnose-Tools genutzt werden können.Apple kombiniert das Geräteprogramm dabei direkt mit seinen Prämien für das Finden von Fehlern - dem "Bug-Bounty-Program". Teilnehmer können für entdeckte Probleme also auch nach Erhalt eines Testgeräts durch Apple bis zu 1,5 Millionen Dollar für die Meldung von schweren Sicherheitslücken erhalten.