Xiaomi Mi 11 (Pro): High-End-Smartphone wird am 28.12. enthüllt

Nachdem Gerüchte zur Vorstellung des neuen Xiaomi Mi 11 durch­ge­si­ckert sind, folgt jetzt die offizielle Bestätigung seitens des chinesischen Herstellers. Das erste Smartphone mit dem Qualcomm Snapdragon 888-Chip wird bereits am 28. Dezember seine Premiere feiern.

Hohe Leistungsfähigkeit

Xiaomi

Über den Mikroblogging-Dienst Weibo teilte Xiaomi mit, dass man kurz vor dem Jah­res­wech­sel zu einem letzten Event in 2020 einlädt. Am 28.12. um 12:30 Uhr deutscher Zeit wird dabei die Vorstellung der beiden Smartphones Xiaomi Mi 11 und Mi 11 Pro erwartet. Auch das jüngst veröffentlichte Teaserbild deutet auf die neue Generation hin. Hinsichtlich der technischen Daten steht bisher allerdings "nur" das Herzstück der Smartphones fest, der Snapdragon 888 5G-SoC.Der neue Qualcomm-Chip setzt erstmals auf die ARM Cortex-X1-Architektur, die für den leis­tungs­stärks­ten der acht Rechenkerne mit 2,84 GHz verwendet und als "Super Core" bezeichnet wird. Hinzu kommen drei Cortex A78- und vier strom­sparende Cortex A55-Kerne. Das Performance-Plus der CPU soll dank 5nm-Fertigung und dem neuen X1-Kern bei 25 Prozent liegen. Der ver­wen­de­ten Grafikeinheit Adreno 660 wird zudem eine Leistungssteigerung von bis zu 35 Prozent im Vergleich zur Adreno 650 des Vorgängerchips Snapdragon 865 attestiert.Weitere technische Daten des Xiaomi Mi 11 (Pro) kommen direkt aus der Gerüchteküche. Hier gehen potenzielle Insider davon aus, dass der chinesische Hersteller Akkus mit bis zu 5000 mAh verwendet und mindestens eine 55-Watt-Schnellladung ermöglichen wird.Ebenso ist von QHD+-Displays und einer 120-Hertz-Unterstützung die Rede. Hinsichtlich der Kameras wurde über ein großflächiges Modul an der Rückseite berichtet, das einen 50-Me­ga­pi­xel-Sensor nebst 12-Megapixel-Zoomobjektiv beherbergen soll. Bestätigt wurden diese Gerüchte bisher jedoch nicht.