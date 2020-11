Mi Smart Speaker: Xiaomi mit guter Konkurrenz zum Google-Original

Vorteile

Deutlich besserer Sound als Nest Mini

DTS / Stereo Modus möglich

Kann ohne Verzerrung sehr laut werden

Einfach über Google Home einzurichten

Kein Delay während Nutzung als Medienlautspreche (bspw. Serien via Bluetooth)

Mikrofone sehr gut - leises Sprechen auf Entfernung möglich

Zum Normalpreis erhält man bei 2 Einheiten gerade mal einen Nest Audio

Schwarze Variante (theoretisch) verfügbar

2.4 GHz & 5 GHz WLAN

EU-Netzteil, da EU-Gerät

Nachteile

Kein Klinkeneingang; Funktionalität abhängig von Google Home

Lange nicht in DE verfügbar / Reseller teils teurer

Googles Sprachassistent kann von diversen Hardware-Herstellern in eigene Produkte eingebunden werden. Davon machen diese auch Gebrauch und der Verbraucher kann so aus einer größeren Palette an "smarten" Lautsprechern wählen. Auch Xiaomi hat ein entsprechendes System im Angebot, das hierzulande allerdings nur über Importeure wie TradingShenzhen zu haben ist. Unser Kollege Timm Mohn hat das Produkt trotzdem getestet.