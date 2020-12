Keine PS5 zu Weihnachten: Vorbesteller werden fürs Warten belohnt

Aufgrund der hohen Nachfrage wird die neue PlayStation 5 bei vielen Vorbestellern nicht pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen. Erst im nächsten Jahr soll ein neuer Schwung PS5-Konsolen eintreffen. Media Markt und Saturn versuchen Wartende mit einem Bonus zu halten.

Kleiner Wermutstropfen: Drei Monate PS-Plus-Abo für viele Vorbesteller

In einem neuen Rundschreiben an PS5-Vorbesteller entschuldigen sich die beiden Elek­tro­nik­händ­ler Media Markt und Saturn für die "", wie der PlayStation-Blog Playfront berichtet. Einen genauen Liefertermin können die Online-Shops ihren Kun­den derzeit noch nicht mitteilen. Da die stetigen Verzögerungen laut den Unternehmen nicht den eigenen "" entsprechen, wendet man sich an frühentschlossene Käufer der PlayStation 5 und möchte diese für ihre Wartezeit belohnen.Wer auf eine Stornierung der Vorbestellung verzichtet, erhält von den beiden Händlern ein dreimonatiges Abonnement für den Sony-Dienst PlayStation Plus. Dieser beinhaltet diverse kostenlose Spiele, den Online-Multiplayer in vielen PS5-Titeln und einen zusätzlich Rabatt beim Einkauf im digitalen PlayStation Store. Ebenso ist von exklusiven Spielinhalten, zum Beispiel Skins und kosmetische Gegenstände für Games wie Fortnite und Apex Legends, die Rede. Abseits davon erhalten Mitglieder 100 GB Cloud-Speicher für ihre Spielstände.Der Gegenwert, den Media Markt und Saturn ausgewählten PS5-Vorbestellern als Bonus zukommen lässt, beträgt in etwa 25 Euro. Wer seine PlayStation 5 bis zum 4. Januar erhält, könnte somit direkt zum Start auf Plus-Spiele wie Worms Rumble, Just Cause 4 und Rocket Arena zugreifen. Ob dieses Geschenk über die stetigen Lieferverzögerungen der Next-Gen-Konsole hinwegtröstet, muss jeder Vorbesteller für sich entscheiden. Eine Stornierung ist wei­ter­hin möglich, auch wenn die Lage in an­de­ren Online-Shops wahrscheinlich nicht besser aus­se­hen wird.