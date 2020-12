iFixit zeigt PS5-Teardown: Speicher ist gut zugänglich und erweiterbar

iFixit hat jetzt eine neue Sony Playstation 5 in die Hände bekommen und in bekannter Manier zerlegt. Dabei förderten sie viel Erfreuliches zutage, den unter anderem ist der Speicher der PS5 gut zugänglich und einfach erweiterbar.

Flüssigmetall statt Wärmeleitpasten

Gute Reparierbarkeit

Das dürfte Besitzer der neuen PS5 freuen, auch wenn wie bei vielen Elektronik-Geräten gilt, dass das Öffnen der Konsole auf eigene Gefahr erfolgt. Falls man also eine Erweiterung des Speichers in Betracht ziehen sollte, wäre es besser, bis zum Ablauf der Garantiezeit zu warten. Details zu kompatiblen Massenspeicher gibt es derzeit von Sony noch nicht. Der Konzern hatte da aber schon angekündigt, dass man dazu eine Liste Unterstützer Speicher veröffentlichen werde.iFixit hat aber noch einiges anders bei der Zerlegeaktion entdeckt , und nicht alles ist dabei positiv: So hat Sony für eine verbesserte Kühlung der Konsole auf Verzicht auf Flüssigmetall statt auf die bekannten Wärmeleitpasten gesetzt. Das erschwert allerdings Reparatur und Ersatz. Schwer bei der Reparatur wird es auch bei dem optischen Laufwerk.Laut iFixit ist das optische Laufwerk mit einem Software-Lock an eine bestimmte Konsole gebunden. Der Austausch erfolgt durch zertifizierte Partner, die die Verbindung aufheben und das neue Laufwerk dann aktivieren können.In Sachen der Reparierbarkeit schneidet die PS5 dennoch recht gut ab. Es gibt ganze sieben von zehn möglichen Punkten. Abzüge gab es für Sony dabei für die bereits genannten Punkte und für den Einsatz von Sicher­heits­schrauben. Die durchgängige Verwendung der Sicherheits­schrauben erschwert die Reparatur dabei unnötig, kritisiert iFixit. Eine Hürde sind die Schrauben zudem nicht, da jeder bei Bedarf sich entsprechende Schraubersets bestellen kann.Besonders positiv für Bastler hebt iFixit noch hervor, dass die äußere Abdeckung ohne Werkzeug ausgetauscht werden kann. Viele Komponenten sind modular aufgebaut und können einfach demontiert werden. Absaugbare Staubanschlüsse erleichtern die Wartung der Entstaubung.