Ja! und Penny Mobil starten 6-Monats-Pakete mit 6 GB für unter 30 Euro

Congstar hat angekündigt, für die Marken Ja! Mobil und Penny Mobil ab sofort auch ein 6-Monats-Paket anzubieten. Die Kunden bekommen dabei für einmalig unter 30 Euro ein halbes Jahr lang eine Telefon- und SMS-Flat und insgesamt 6 GB LTE zum Surfen.

Telekom-Netz und preislich attraktiv

Das 6-Monats-Paket in der Übersicht

6 GB Datenvolumen für 6 Monate

Im LTE-Netz mit max. 25 Mbit/s surfen

Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze

Kosten für 6 Monate: 29,99 Euro

Startguthaben in Höhe von 30 Euro im Startpaket enthalten

Einmal zahlen - Daten flexibel einteilen

SpeedOn Datenpakete:

1 GB Datenvolumen für 4,99 Euro

2 GB Datenvolumen für 7,99 Euro

5 GB Datenvolumen für 14,99 Euro

Prepaid-Angebote direkt bei Congstar

Congstar

Damit, so Congstar , bleibt man noch flexibler und kann vor allem bei geringem Bedarf an mobilen Daten ein richtiges Schnäppchen machen, denn für das neue Paket zahlt man umgerechnet nur knapp fünf Euro im Monat. Das LTE-Paket kann man sich ganz individuell einteilen. Sobald es aufgebraucht ist, wird auf maximal 64 Kbit/s im Download und 16 Kbit/s im Upload gedrosselt. Bei Mehrbedarf kann man aber noch ein sogenanntes SpeedOn-Datenpaket dazu buchen. Das gibt es ab 4,99 Euro für ein weiteres GB.Nachdem sich Jahres-Pakete mittlerweile so großer Beliebtheit erfreuen, ist da nun ein logischer Schritt von der Telekom-Tochter Congstar. Warum man aber nicht gleich auch selbst ein eigenes Angebot startet und nur für die Discounter-Marken Ja Mobil und Penny Mobil das 6-Monats-Paket anbieten, kann man vielleicht als Test verstehen.Interessant ist es der Tarif aber auch jeden Fall, denn man bekommt Zugang zum Netz der Telekom, maximal 25 Mbit/s im Download und eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Finanziell ist es nur attraktiv, wenn man unterwegs kaum Daten verwenden möchte oder die Karten vielleicht als Zweit-SIM verwendet. Die 6-Monats-Pakete gibt es derzeit nur online. Wer jetzt bis Ende März einsteigt und seine bisherige Rufnummer mitbringt, kann sich noch 10 Euro Wechselbouns sichern.