Apple: Rund 70 Prozent aller iPhones nutzen bereits iOS 14

Erhoben durch die Analyse der Zugriffe auf den App Store , veröffentlicht Apple erstmals Sta­tis­ti­ken zur Verbreitung von iOS 14 bzw. iPadOS 14. Drei Monate nach dem Release ist die neueste Version des Betriebssystems auf 72 Prozent aller iPhones aktiv. Bei Geräten, die erst in den letzten vier Jahren auf den Markt kamen, liegt die Zahl sogar bei 81 Prozent. Im Gegensatz dazu nutzen 18 Prozent aller bzw. 17 Prozent der neueren iPhones das iOS 13, 10 respektive 2 Prozent gar noch ältere Versionen.Bei den iPads fällt der Unterschied zwischen den Zahlen aller und denen der neueren Geräte et­was größer aus. Während 75 Prozent der aktuelleren iPad-Generationen iPadOS 14 nutzen, ist die neueste Version nur auf 61% aller iPads installiert. Dass 21 Prozent aller iPads auf i­Pad­OS 13 und vor allem 18 Prozent gar auf einem noch älteren Betriebssystem laufen, lässt darauf schließen, dass hier deutlich mehr Altgeräte in Verwendung sind.Etliche Bugs und Berichte über teils gravierende Probleme sorgten dafür, dass sich die Vor­gäng­er­ver­si­on iOS 13 erheblich langsamer als er­war­tet verbreitete. Erst Ende Januar 2020 und damit vergleichsweise deutlich später als noch iOS 12 knackte es die 70-Prozent-Marke. An­ge­sichts der aktuellen Zahlen, ist bei iOS 14 wie­der ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Da iOS 13 keine Sicherheits-Updates mehr erhalten wird, sollte die Zahl der iOS 14-Nutzer in Kürze noch größer werden.Bei all dem gab Apple jedoch auch bekannt, dass ältere Geräte nicht zurückgelassen werden. Auf allen Modellen, die iOS 13 unterstützten, läuft auch iOS 14. Für iPhone 6 und 5s mit iOS 12 gibt es zudem auch weiterhin wichtige Sicherheits-Updates. Mit der Integration der Schnitt­stel­le für die Corona-Warn-App hat Apple jüngst sogar ein Funktions-Update auf Ge­rä­ten nachgeliefert, die bis zu sieben Jahre alt sind.