Fast fertig: Apple bringt iOS 14.4 Release-Kandidat heraus

Apple hat eine neue Beta für iOS 14.4 veröffentlicht. Es handelt sich dabei bereits um den Release-Kandidaten, sodass schon bald mit der Freigabe an alle Nutzer zu rechnen ist.

iOS 14.4 und iPadOS 14.4 startet mit ein paar interessanten Neuerungen. Darunter ist die Option, einen Gerätetyp für Bluetooth-Audiogeräte festzulegen. Das kommt der Audiopegelmessung zu Gute, die bei zu hohem Pegel das Gehör durch Runterregulierung schützen soll. Neu ist, dass durch die Wahl des Gerätetypen diese Messung nur noch beim Einsatz eines Kopfhörers zum Tragen kommt. Zudem soll das Update HDR-Fotos verbessern. Welche Neuerungen sich im Einzelnen in der neuen Beta-Version verstecken hat Apple in den Release Notes veröffentlicht.Das Update ist erst vor kurzem freigegeben worden. Die neue Beta ist laut den derzeit zur Verfügung stehenden Informationen ein Release-Kandidat, was bedeutet, dass Apple sich auf die Freigabe für alle iPhone-Nutzer vorbereitet. Das Update könnte schon Anfang Februar starten.Das Update ist als Over-the-Air-Aktualisierung verfügbar. Wer sich noch nicht für das öffentliche Beta-Programm angemeldet hat, kann das noch nachholen. Die Teilnahme ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/­betaprogram von dem entsprechend unterstützten Gerät voraus. Benötigt wird dafür die Apple ID. Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man neue Beta-Versionen dann wie bei jeder anderen Aktualisierung auch automatisch.Bedenken sollte man aber, dass wie bei jeder Beta-Version unvorhergesehene Probleme auftreten könnten. Besser ist es daher nicht sein Produktiv-iPhone, sondern ein Zweitgerät für die Tests zu nutzen. Da iOS 14 ab dem iPhone 6s unterstützt wird, hat der eine oder andere da vielleicht auch noch ein altes Gerät in der Schublade.