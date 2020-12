Apple: Abos und In-App-Käufe können mit der Familie geteilt werden

Apple gibt bekannt, dass ab sofort bis zu sechs Familienmitglieder gleichzeitig Abonnements und In-App-Käufe nutzen können - falls der jeweilige App-An­bie­ter dies erlaubt.

App-Anbieter müssen das Teilen erlauben

Gute Neuigkeiten für Drittanbieter

Auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2020 kündigte Apple bereits im Sommer an, eine Funktion zum Teilen von Abos und In-App Käufen mit bis zu sechs Familienmitgliedern für alle An­wen­der bereitzustellen. Wie viele Nutzer auf Twitter berichteten , machte Apple sie nun da­rauf aufmerksam, dass diese Funktion ab sofort zur Verfügung steht.Der neue Schalter "Neue Abos teilen" findet sich unter den Abonnement-Einstellungen im Be­reich "Apple-ID" und ist standardmäßig aktiviert. Voraussetzung für das Teilen im Fa­mi­li­en­kreis ist zudem, dass der jeweilige App-Anbieter bzw. Entwickler dies überhaupt er­laubt. Zudem muss ein Abo oder ein In-App-Kauf zwingend über Apples Bezahlschnittstelle ab­ge­wi­ckelt werden. Sogenannte "Consumables", also Verbrauchsgegenstände wie Spiel-Wäh­run­gen, sind vom Teilen ausgenommen, wohingegen In-App-Käufe, welche gewisse Funk­tio­nen freischalten, von Familienmitgliedern kostenlos genutzt werden können.Sowohl bei den hauseigenen Abo-Diensten wie Apple TV+, Apple Arcade und dem iCloud-Spei­cher­platz als auch bei Einkäufen im iTunes Store oder bei Apple Books war das in­ner­fa­mi­liä­re Teilen schon seit Langem möglich. Mit die­sem neuen Feature können nun auch Dritt­an­bie­ter unkompliziert ein Familien-Abo oder ge­mein­schaft­li­che In-App-Käufe zur Frei­schal­tung von Funktionen anbieten. Mitt­ler­wei­le sind nach dem kostenlosen Download ab­ge­schlos­se­ne Trans­ak­tio­nen das bevorzugte Fi­nan­zie­rungs­mo­dell von immer mehr Apps.Apple kündigte die Erweiterung der Familienfreigabe für iOS 14 an. Unklar ist, ob Nutzer äl­te­rer Versionen des iOS-Betriebssystems in Bezug auf diese Funktion mit Einschränkungen rechnen müssen.