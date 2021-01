Installation empfohlen: iOS 14.4 behebt aktiv ausgenutzte Exploits

Der iPhone-Hersteller Apple hat vor kurzem Tagen eine Aktualisierung für sein mobiles Betriebssystem iOS 14 veröffentlicht. Nun wurde bekannt, dass das Update Sicherheitslücken behebt, die in der Praxis aktiv aus­ge­nutzt wurden. Deshalb sollte der Patch dringend installiert werden.

Lücken wurden aktiv ausgenutzt

Auch ältere Geräte erhalten Updates

Wie Apple auf seiner Seite (via Techcrunch ) schreibt, werden mit dem Update auf iOS 14.4 drei schwerwiegende Probleme beseitigt. Die Entwickler des Konzerns haben einen Fehler im iOS-Kernel sowie zwei Bugs im WebKit behoben. Die Probleme konnten von An­grei­fern dazu verwendet werden, höhere Rechte zu erlangen und bösartigen Code auf einem Ge­rät auszuführen. Die Bugs waren im Kernel von iOS, iPadOS, WatchOS und TvOS enthalten.Bei dem Kernel-Fehler handelt es sich um eine sogenannte Race Condition. Damit kann das Ausführen von Code zu instabilen Sys­tem­zu­stän­den führen. Apple merkt an, dass dem Konzern Berichte vorliegen, die auf das aktive Ausnutzen des Exploits hindeuten. In welchem Umfang die Sicherheitslücken ausgenutzt wur­den, ist jedoch nicht bekannt. Darüber hinaus bleibt unklar, ob sich die Bugs auch im Kernel und WebKit von MacOS finden lassen.Zusätzlich zu iOS 14.4 für die aktuellen iPhones hat Apple auch ein Update für ältere Geräte bereitgestellt. Die iOS-Version 12.5.1 bringt Bugfixes und Sicherheits-Verbesserungen mit sich. Das Update steht für ältere iPads und iPhones , auf denen iOS 14 nicht mehr unterstützt wird, zur Verfügung. Außerdem sind Updates für TvOS, iPadOS und WatchOS erschienen.