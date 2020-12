Huawei: Android-Ersatz Harmony OS als Beta für erste Smartphones

Die Arbeit an Huaweis hauseigenem Android-Ersatz Harmony OS gehen offenbar mit hoher Geschwindigkeit voran. Ab sofort liegt Harmony OS 2.0 als Betaversion für Entwickler vor und kann somit auf ersten Endgeräten installiert werden.

Harmony OS 2.0 Beta zunächst nur für chinesische Smartphone-Modelle

Wie die Kollegen von XDA-Developers berichten, hat Huawei heute die erste offizielle Beta von Harmony OS 2.0 veröffentlicht. Diese richtet sich ausschließlich an Entwickler und kann auf einer begrenzten Anzahl von aktuellen Huawei-Smartphones und Tablets installiert werden.Konkret steht die Harmony OS 2.0 Beta ab sofort für das Huawei P40 (Pro), Huawei Mate 30 (Pro) und das Huawei MatePad Pro Tablet zur Verfügung - allerdings werden offiziell nur die chinesischen Ausgaben der genannten Geräte unterstützt. Wer das neue Betriebssystem dennoch testen will, kann mit etwas Aufwand den Emulator der Huawei DevEco Studio IDE damit verwenden.Wie Huawei erklärte, handelt es sich natürlich auch weiterhin um reine Entwickler-Software, bei der mit den üblichen Bugs und anderen Problemen gerechnet werden muss. Ist ein Gerät einmal von Android auf Harmony OS 2.0 Beta umgestellt worden, kann unter Inkaufnahme eines Datenverlusts noch immer ein Rollback auf das Google-Betriebssystem erfolgen.Schaut man sich erste Beispiel-Screenshots der Harmony OS 2.0 Beta an, fällt auf den ersten Blick die optische Ähnlichkeit zu der auf Android 10 basierenden Huawei-eigenen Oberfläche EMUI 11.x auf. Offenbar ist man bei Huawei stark darum bemüht, den Anwendern eine bekannte Nutzungsumgebung zu bieten.Die Apps für Harmony OS 2.0 Beta werden in Java entwickelt, wobei die Layout-Definition mit Hilfe von XML erfolgt. Die Grundlagen der App-Entwicklung für Harmony OS sind also eigentlich fast identisch zu denen der Arbeit an Apps für Android. Huawei will damit offensichtlich die Hürden für den Einstieg durch Android-Entwickler möglichst niedrig ansetzen.