Huawei: Massiver Einbruch bei Produktion und Verkauf wird erwartet

Huawei hat alles andere als gute Zeiten hinter sich, das Unternehmen bekam 2020 nicht nur die Pandemie, sondern auch noch die US-Sank­ti­onen zu spüren. Hoffnung auf Besserung gibt kaum. Im Gegenteil: Ex­perten sagen 2021 ein noch schlimmeres Jahr für Huawei voraus.

Geringe Stückzahlen

Huawei

Noch vor einigen Jahren schien Huaweis Weg zur Spitze am Smartphone-Markt unaufhaltsam zu sein und die meisten erwarteten, dass der chinesische Hersteller die Top-Position auf Jahre innehalten wird. Denn man konnte zunächst Apple überholen und es schien, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis auch Marktführer Samsung überholt werden kann.Doch 2020 lief es bereits nicht gut und 2021 sieht es nach einem regelrechten Absturz des Unternehmens aus. Das hat wie erwähnt mit dem Coronavirus und der insgesamt schlechten wirtschaftlichen Lage zu tun sowie mit den US-Sanktionen und deren Folgen.Denn laut dem Marktforschungsunternehmen TrendForce (via SlashGear ) gehen Huawei dieser Tage vor allem zwei wichtige Dinge aus: Zeit und Komponenten. Das ist eine direkte Folge der Handelsbeschränkungen, die die Regierung von Donald Trump Huawei auferlegt hat. Bisher kam das Unternehmen dank voller Lagerbestände verhältnismäßig gut durch 2020, doch dieses Jahr wird es knapp.TrendForce sagt deshalb voraus, dass Huawei ge­ra­de einmal in der Lage sein wird, etwa 45 Mil­lio­nen Smartphones zu produzieren. Zum Ver­gleich: 2020 waren es rund 170 Millionen. Im um­strit­te­nen und für die Sanktionen haupt­ver­ant­wort­li­chen Bereich 5G werde Huaweis Markt­an­teil von 30 Prozent auf gerade einmal acht Prozent sinken.Die US-Sanktionen sind aber nicht der einzige Grund, warum die Marktanteile von Huawei in den Keller rasseln werden, auch der Honor-Verkauf (der wohl bisher einen Viertel des Umsatzes ausgemacht hat) wird eine Rolle spielen. Die Marktforscher sind der Ansicht, dass der Honor-Verkauf und der "neue" Konkurrent ein Comeback zusätzlich erschweren wird, selbst wenn die Sanktionen einmal aufgehoben sind.