Snapdragon 678: Qualcomm kündigt eine neue Mittelklasse-CPU an

Nachdem der Chip-Hersteller Qualcomm vor wenigen Tagen den neuen High-End-Prozessor Snapdragon 888 vorgestellt hat, wurde jetzt eine weitere Mittelklasse-CPU präsentiert. Das SoC hört auf den Namen Snap­dragon 678 und wird demnächst in den ersten Geräten zu finden sein.

Chip unterstützt drei 48-MP-Sensoren

Bisher wurden noch keine Geräte angekündigt

Qualcomm

Beim Snapdragon 678 handelt es sich um den Nachfolger des Snapdragon 675, der bereits vor zwei Jahren auf den Markt gebracht wurde. Im Gegensatz zu vielen modernen Smart­pho­ne-Prozessoren wird der Snapdragon 678 noch im Elf-Nanometer-Verfahren produziert. Wie aus einer Mitteilung von Qualcomm hervorgeht, verfügt das SoC über zwei Cortex-A76- und sechs A55-Kerne. Während die ersten zwei Kerne mit 1,6 Gigahertz takten, werden die verbleibenden sechs Kerne mit einer Taktfrequenz von 2,2 Gigahertz betrieben.Als Grafikeinheit kommt die Adreno-612-GPU zum Einsatz. Der Chip unterstützt Full-HD-Displays mit einer Bildwiederholungsrate von bis zu 60 Hertz. Außerdem kann der Snap­dra­gon 678 maximal acht Gigabyte RAM ver­wal­ten. Neben den gängigen Kommunikations-Standards wie WLAN-ac und Bluetooth 5.0 ist auch Quick Charge 4+ mit an Bord. Eine 5G-Unterstützung gibt es jedoch nicht. Der Pro­zes­sor bietet Support für drei Kameras mit einer 48-MP-Auflösung. Alternativ wird ein Ein­zel­sen­sor mit einer 192-MP-Auflösung unterstützt.Da der Snapdragon 678 nun offiziell enthüllt wurde, dürfte sich die CPU schon bald in den ersten Smartphones finden lassen. Bisher ist allerdings noch unklar, in welchen Geräten der Prozessor zum Einsatz kommen wird. Aktuell steht lediglich fest, dass das SoC hauptsächlich in Smartphones, die sich im mittleren Preissegment einordnen lassen, verbaut sein wird.