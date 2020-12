Qualcomm Snapdragon 888 5G mit "Super Core": die technischen Details

Qualcomm hat heute endlich weitere Details zum neuen Snapdragon 888 genannt, der als erster Oberklasse-SoC des Herstellers mit einem inte­grierten 5G-Modem aufwartet. Unter anderem bringt der Chip erstmals einen neuen High-End-Kern auf Basis der ARM Cortex-X1-Architektur mit.

ARM Cortex-X1 kommt erstmals beim "Super Core" zum Einsatz

Qualcomm

Der Qualcomm Snapdragon 888 5G trägt intern die Modellnummer SM8350 und tritt die Nachfolge des Snapdragon 865 an. Es gibt einige wichtige Unterschiede, die den kommenden Flaggschiff-Smartphones diverser Hersteller einen kräftigen Performance-Schub verpassen dürften. Dazu gehört auch, dass man auf eine neue Architektur setzt.Erstmals setzt Qualcomm hier nämlich auf die neue ARM Cortex-X1-Architektur, die beim leistungsstärksten der insgesamt acht Rechenkerne mit einer maximalen Taktrate von 2,84 Gigahertz für reichlich Performance sorgen soll. Qualcomm spricht daher nun von einem "Super Core", der in besonders anspruchsvollen Situationen für gute Leistung garantieren kann.Darüber hinaus hat der Snapdragon 888 auch noch drei ARM Cortex-A78-Kerne an Bord, die mit maximal 2,4 Gigahertz laufen und den Super Core bei hohem Leistungsbedarf unterstützen. Hinzu kommen wie üblich auch noch vier Energiespar-Cores auf Basis der ARM Cortex-A55-Architektur, die wieder mit maximal 1,8 Gigahertz arbeiten. Zusammen genommen nennt Qualcomm seine neue CPU Adreno 680.Weil die Strukturbreite auf fünf Nanometer reduziert wurde und die neue Cortex-X1-Architektur zum Einsatz kommt, verspricht Qualcomm einen Leistungzuwachs von 25 Prozent, während die Energieeffizienz ebenfalls um 25 Prozent zugelegt haben soll. Einer der Faktoren ist dabei auch das Qualcomm Snapdragon X60-Modem, das anders als von uns gestern noch behauptet, direkter Teil des System-on-Chip-Designs ist und dadurch ebenfalls deutliche Vorteile in Sachen Energieeffizienz mit sich bringen soll.Qualcomm verpasst dem Chip darüber hinaus auch noch die neue Adreno 660 Grafikeinheit, die grafische Inhalte bis zu 35 Prozent schneller rendern soll als ihr Vorgänger. Außerdem ist der Spetra 580 Bildsignalprozessor integriert, der gleich drei Recheneinheiten besitzt und damit unter anderme 4K-Videos mit Computational HDR und 10-Bit HDR HEIF bei Fotos ermöglichen soll. 4K-Videos sollen mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde aufgenommen und wiedergegeben werden können.Der Hersteller will außerdem wie gestern schon berichtet mit neuen KI-Features und einem energieeffizienten Sensor-Hub Maßstäbe setzen. Die ersten Geräte mit dem Snapdragon 888 5G könnten noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Dabei übernimmt der chinesische Hersteller Xiaomi mit seinem Mi11 wohl eine Führungsrolle, wobei auch diverse andere Hersteller bereits Geräte mit dem neuen SoC angekündigt haben.