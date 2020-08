Tenet - Christopher Nolans neuer Kinofilm startet am Mittwoch

Videos automatisch starten

Nach mehreren Verschiebungen startet Christopher Nolans Action-Epos Tenet am Mittwoch in den deutschen Kinos. Vorab zeigt Warner Bros. noch einen weiteren und zugleich dann auch letzten Trailer, der mit reichlich neuem Bildmaterial noch Unentschlossene in die Kinosäle locken soll.



In Tenet wird ein Geheimdienstmitarbeiter (gespielt von John David Washington) mit einer schwierigen Mission betreut: Er soll einen bevorstehenden Krieg verhindern. Schlüsselfigur hierbei ist offenbar ein russischer Oligarch und Waffenhändler, der die ungewöhnliche Fähigkeit besitzt, den Fluss der Zeit umzukehren. Mit genauen Details zur Handlung hielt man sich bislang weitestgehend zurück, wodurch Kinogänger mit einigen Überraschungen errechnen dürfen. Die Umkehrung der Zeit scheint den namenlosen Protagonisten aber vor einige recht ungewöhnliche Herausforderungen zu stellen und auch für ziemlich spektakuläre Actionsequenzen zu sorgen.



Christopher Nolan schrieb für Tenet nicht nur das Drehbuch, sondern führte zugleich auch Regie, sodass der Film deutlich die Handschrift des Oscar-nominierten Regisseurs von Werken wie Inception, Interstellar oder der Dark Knight-Trilogie trägt. Neben John David Washington sind in weiteren Rollen unter anderem Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki und Aaron Taylor-Johnson zu sehen.