PS5: Amazon will vorbestellte Konsolen bis zum Wochenende liefern

Viele derer, die am 19. November ihre PlayStation 5 (PS5) bei Amazon vor­be­stellt haben, erreichte heute eine freudige Nachricht: Die neue Kon­so­le soll zum Wochenende geliefert werden.

Gute Neuigkeiten für Vorbesteller der dritten Welle

Am 25. November bedankte sich Sony bei seinen Fans für den "größten Konsolen-Launch aller Zeiten". Was zum einen eine großartige Nachricht für das japanische Unternehmen war, sorg­te zum anderen bei vielen PlayStation-Spielerinnen und -Spielern für reichlich Ärger. Denn: Noch immer übersteigt die Nachfrage deutlich das vorhandene Angebot an Konsolen.In den vergangenen Tagen musste man sich glücklich schätzen, wenn man eine PS5 zu­min­dest vorbestellen konnte. Wenn überhaupt waren nur kleine Kontingente bei ver­schie­de­nen Online-Shops vorhanden, welche allesamt in Windeseile wieder vergriffen wa­ren. Doch noch immer warten auch viele derer, die ihre PS5 am 19. November reserviert haben, auf die Aus­lie­fe­rung der bestellten Ware. Nachdem zwischenzeitlich von einem Lieferdatum Mitte De­zem­ber ausgegangen wurde, gibt es nun für die Vorbesteller der 3. Welle pünktlich zum Ni­ko­laus gute Neuigkeiten: Wie mehre Twitter-Nutzer oder auch die Redaktion von Mein-MMO berichtet, erreichte sie heute die Mitteilung seitens Amazon , dass die Konsolen be­reits an diesem Wochenende ausgeliefert werden sollen.Warum sich die Liefersituation der PlayStation 5 so plötzlich geändert hat, ist im Moment noch nicht klar. Wer seine Reservierung storniert, gibt das vorgemerkte Produkt aller Wahr­schein­lich­keit nach zum erneuten Verkauf frei. Ob dies in einem ausreichend großen Umfang ge­sche­hen ist, ist fraglich. Die Seite Games­Wirt­schaft geht davon aus, dass "Sony wieder Pa­let­ten an die Händler ausgeliefert hat." Jüngst gab Sony selbst bekannt, "dass noch vor Jah­res­en­de mehr PS5-Lagerbestände bei Ein­zel­händ­lern eingehen werden." Auf Nachfrage von GamesWirtschaft haben dies mittlerweile auch einige Händler wie Ga­me­stop, Medimax oder Otto bestätigt . Wann genau die vierte Vorbesteller-Welle allerdings starten soll, ist weiterhin unklar.