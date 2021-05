Neue Nr.2 bei Smartphones: Xiaomi läuft Apple in Europa den Rang ab

Die von Huawei hinterlassene Lücke im europäischen Smartphone-Markt füllt vor allem ein Unternehmen: der chinesische Hersteller Xiaomi. Ana­lysten zufolge hat Xiaomi jetzt, zumindest auf ganz Europa gesehen, so­gar Apple vom zweiten Platz hinter Samsung verdrängt.

In Westeuropa allein liegt Apple immer noch auf Platz 2

Apple

Wie das Marktforschungsunternehmen Canalys laut Android Authority jüngst verlauten ließ, konnte Xiaomi seinen Siegeszug in Europa im ersten Quartal 2021 weiter fortsetzen. Zuletzt beanspruchte der chinesische Hersteller ganze 23 Prozent des gesamteuropäischen Marktes für sich, zumindest wenn es um die Zahl der hier verkauften Endgeräte und nicht den Umsatz geht.Xiaomi legte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ganze 83 Prozent zu und rangiert daher auf Platz 2 hinter dem südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung . Dieser konnte zwar ebenfalls 21 Prozent mehr Geräte absetzen und steigerte seinen Marktanteil damit auf nunmehr 35 Prozent, profitierte aber nicht so stark wie die chinesischen Mitbewerber.Apple kam auf ganz Europa gesehen mit einem Wachstum der Stückzahlen um 22 Prozent auf zuletzt immerhin 19 Prozent Marktanteil. Oppo, ein weiterer chinesischer Anbieter, konnte mit einem Marktanteil von rund vier Prozent nach Stückzahlen auf den vierten Platz der größten Smartphone-Lieferanten aufsteigen. Auf Platz 5 lag zuletzt Huawei mit drei Prozent Marktanteil. Die Stückzahlen von Huawei sanken allerdings im Jahresvergleich um ganze 81 Prozent.Betrachtet man Westeuropa unabhängig vom Baltikum und Südosteuropa, sieht die Lage doch nich etwas anders aus. Zwar konnten Xiaomi und Oppo ihre Verkaufszahlen im Jahresvergleich auch im Westen Europas enorm steigern, doch hat sich die Reihenfolge der Smartphone-Hersteller in der Top 5 dadurch nicht wirklich verändert.So liegt Samsung hierzulande mit 37 Prozent Marktanteil weiter unangefochten an der Spitze, während Apple leichte Verluste hinnehmen musste und im ersten Quartal 2021 auf 25 Prozent kam. Xiaomi hielt sich auf dem dritten Platz und erreichte in Westeuropa 17 Prozent Marktanteil. Oppo konnte seine Stückzahlen erheblich steigern und kam mit vier Prozent Marktanteil auf Platz 4. Huawei verlor auch in Westeuropa deutlich und hat aktuell nur noch drei Prozent Marktanteil nach Stückzahlen.Die osteuropäischen Länder sind somit aktuell der wahre Wachstumstreiber für Xiaomi auf unserem Kontinent. Huawei hatte dort bis zum Inkrafttreten des US-Embargos eine führende Position erobert, doch nun übernimmt Xiaomi mit seinen meist günstigen Smartphones zunehmend auch hier diese Stellung.