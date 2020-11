Keine PS5 bekommen? Keine Sorge, hier kommt der PS5 Simulator

Morgen erscheint die PlayStation 5 endlich in Europa und die Glücklichen, die eine ergattern konnten, werden die neue Konsole genüsslich aus­pa­cken, anschließen und losspielen. Wer keine PS5 erfolgreich vorbe­stellen konnte, der braucht auf das Launch-Gefühl nicht zu verzichten.

PS5 ist nicht billig und auch nicht einfach zu bekommen

Denn der Spielentwickler Alex Grade hat einen Simulator veröffentlicht, mit dem man das Kribbeln des Launch-Tages zumindest ein klein auch wenig miterleben kann. Denn Grade hat ein kleines Spiel programmiert, dessen einziges Ziel es ist, die PlayStation 5 auszupacken und an einen Fernseher zu hängen.Grade sagte gegenüber dem Gaming-Blog Polygon , dass er sich keine PlayStation 5 leisten konnte: "Aber ich möchte wirklich eine PS5 haben, also habe ich ein Spiel nur für mich selbst gemacht, bei dem ich mir vorstellen kann, dass ich eine PS5 habe." Die Aussage ist sicherlich nicht ganz ernst gemeint, spricht aber auch den Umstand an, dass es alles andere als einfach war und ist, eines der begehrten Geräte zu bekommen.Schauplatz des PS5 Simulators ist ein Haus. Dessen Bewohner hat die Kinder zur Oma geschickt, damit er die ganze Nacht spielen kann. Dann kommt endlich das ersehnte Paket, in der die PlayStation 5 steckt. Sie muss ausgepackt und an den Fernseher angeschlossen werden, was aber alles andere als einfach ist, da man erst mal ein Verlängerungskabel benötigt.Später wird auch noch der PS5-Controller geliefert, doch auch dieser muss erst einmal an den Strom angeschlossen und aufgeladen werden. Ist das erledigt und die PS5 läuft, gibt es das nächste Problem, denn ein Day-1-Patch muss installiert werden, doch leider zickt das WLAN. Und so geht auch weiter, der PS5 Simulator ist voller kleiner Insider-Gags, die Gamern zumindest ein kleines Lächeln auf die Lippen zaubern werden. Der PS5 Simulator ist kostenlos und kann über Itch.io heruntergeladen werden.